Destrozaron a la China Suárez por su engaño a Icardi sobre algo que ya había vivido con Vicuña
Los detractores de la China Suárez no aflojan y cada vez que pueden dejan en evidencia a la actriz y demuestran que su historial amoroso que no resiste archivo. Mirá.
24 nov 2025, 15:03
Está claro queEugenia China Suárez despiertan pasiones maniqueas: o la aman o la odian. Quienes la la aman, no dudan en defenderla a capa y espada bajo cualquier circunstancia; así como sus detractores no pierden el más mínimo detalle para exponer sus contradicciones y reiterativas declaraciones cuando habla de sus parejas.
Así las cosas, hace unos días un usuario publicó un video con un compilado de diferentes entrevistas de la actriz hablando de sus parejas, donde en todas aseguraba que "jamás había visto nada igual". Concretamente en un fragmento comentaba, por ejemplo, que sus amigos le decían que "ella iba a terminar con Rusherking", y decía no era así; algo similar a una de sus recientes declaraciones sobre su romance con Mauro Icardi.
Claro que ni bien se viralizó aquel video, los haters descargaron toda su furia contra la actriz. Pero tal parece que la China sigue dándole de comer a sus críticos.
Ocurre que ya instalada nuevamente en Estambul junto a Icardi, este fin de semana fue a cenar con el futbolista luego del partido número 100 en el Galatasaray en el que, por supuesto, Mauro marcó un gol.
Fue entonces en medio de la romántica velada cuando Eugenia Suárez compartió una Instagram Storie en la que dejaba ver una botella de vino tinto y un par de copas, postal a la que le agregó como mensaje: "Salud. Celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto".
Como era de suponer, sus odiadores no tardaron en encontrar una nueva coincidencia de aquel posteo con una situación vivida con Benjamín Vicuña. Cuando todo estaba de parabienes con el chileno, la actriz ya la habría agradecido al chile por compartir "su pasión por el vino y la gastronomía".
Ni lerda ni perezosa, Pochi de Gossipeame, amiga de Wanda Nara, no dudó en hacerse eco de uno de los muchísimos cometarios que se viralizaron en las redes y compartió en sus historias virtuales deslizando a pura ironía que "la China no tiene memoria".
Cómo fue el festejo de la China Suárez tras el último gol de Mauro Icardi en el Galatasaray
Tras una semana en el centro de la escena mediática, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a instalarse en Turquía para decir presente en el partido del Galatasaray frente al Gençlerbirlii.
La actriz, otra vez en la tribuna del Rams Park, celebró con entusiasmo el gol que le dio la victoria a su pareja, y lo compartió con sus seguidores a través de un video donde se la ve exultante. Apenas la pelota cruzó la línea, Suárez no tardó en dejar registro de su reacción y exclamar “¡Gol!”, reflejando en tiempo real la emoción del momento. El 9 había convertido a los diez minutos del complemento, igualando 1-1 el encuentro antes de que su equipo terminara quedándose con los tres puntos.
A puro festejo, la artista recorrió con su cámara el estadio repleto mientras el griterío de los fanáticos acompañaba la escena. En el ambiente, podía percibirse la conexión entre la tribuna y el delantero, que hoy vive un presente de pura reverencia por parte de la hinchada. Cuando la voz del estadio anunció el nombre “¡Mauro!”, la multitud respondió a coro con un estruendoso “¡Icardi!”. Antes del inicio, el club había homenajeado al futbolista con una camiseta especial por sus 100 partidos disputados en la institución, además de entregarle una placa que conmemoraba el logro.
Tras el triunfo, Icardi dialogó con la prensa y no solo aprovechó para despejar versiones sobre su continuidad en el Galatasaray, sino que también explicó por qué viajó días atrás a la Argentina, uno de los temas más comentados en los últimos días. Su vida fuera del campo ha despertado un interés constante en los medios turcos, algo que el delantero no parece disfrutar demasiado. Consultado por su presente deportivo, respondió con firmeza y cierto fastidio.
“Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los que quieren comentar en redes sociales, en entrevistas, en lo que haga”, expresó con tono contundente.
Sin esperar una pregunta puntual, decidió aclarar el motivo del viaje que generó especulaciones: “Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía”.