Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui

En 2023, Mussi había iniciado su sexto período como intendente. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como ministro de Salud bonaerense, viceministro del Interior, secretario de Ambiente de la Nación y diputado provincial.

Médico clínico de origen, Mussi llegó a dirigir el hospital Interzonal General de Agudos General José de San Martín, en La Plata. Su desembarco en la política local se dio tras un primer intento fallido por quedarse con la intendencia de Berazategui en 1983. Cuatro años más tarde, en medio del impulso renovador del peronismo, logró imponerse en las urnas y asumió su primer mandato al frente del municipio del sur del conurbano.

En 1991 volvió a ser elegido y, en 1994, Eduardo Duhalde lo convocó para integrar su gabinete provincial como ministro de Salud. Permaneció en ese rol durante la segunda gestión de Duhalde, continuó bajo la gobernación de Carlos Ruckauf y dejó el cargo ya en tiempos de Felipe Solá, en 2002. En 2010 regresó al escenario nacional al asumir como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el gobierno de Cristina Kirchner.

El mensaje de Cristina Kirchner y del peronismo en redes

"Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida", lamentó en su cuenta de la red social X, la expresidenta.

Además, destacó el paso de Mussi por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante su gestión. "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", completó la exmandataria.

"Con muchísima tristeza despedimos al querido Juan José Mussi. Un militante incansable, referente histórico del peronismo y sobre todo un compañero ejemplar, solidario y comprometido con los derechos de nuestro pueblo. Un abrazo a sus familiares y amigos y a todos los vecinos de Berazategui. Lo vamos a extrañar", expresó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En tanto, el expresidente Alberto Fernández escribió: "Con profundo dolor me entero del fallecimiento de Juan José Mussi. Se fue un gran compañero, un enorme intendente y, sobre todo, una persona excepcional. Berazategui pierde a uno de sus mejores hijos y el peronismo a un militante leal y consecuente. Siempre admiré su lealtad inquebrantable y, sobre todo, esa enorme calidad humana que lo hacía tan especial. Juan José deja un legado imborrable de trabajo y de amor por su pueblo".

Del lado del kicillofismo, el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, expresó: "Se fue el gran Juan José Mussi, militante y prócer del peronismo. Una inmensa pérdida que nos llena de dolor. Nuestro acompañamiento a su familia y seres queridos".

También el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak destacó la figura de Mussi por ser "un referente de la salud pública y el peronismo de nuestro país". "Médico, director de hospital, Ministro de Salud de la provincia, intendente de su querida Berazategui por mas de 20 años y un militante peronista que dedicó su vida a ampliar derechos y a cuidar a nuestro pueblo", describió y recalcó "su compromiso con el sistema sanitario, con el acceso y el derecho a la salud y su cercanía con las y los trabajadores dejan una huella imborrable en la salud bonaerense".

El intendente de La Plata, Julio Alak, también se despidió de Mussi por redes sociales: "Juan José querido, partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria".

"Tu honestidad moral, lucidez política, compromiso con los más necesitados, valentía y enorme representatividad política son valores que deben guiarnos a todos en nuestra lucha por una Patria Libre, Justa y Soberana. Gracias Juan José querido. Fuiste un ejemplo para todos y vivirás siempre en nuestros corazones. Que Dios, Perón y Evita te tengan siempre en la gloria", compartió.

El jefe local del partido de Avellaneda, Jorge Ferraresi, resaltó a Mussi como "un referente histórico del conurbano y un intendente que marcó para siempre la vida de Berazategui". "Su compromiso, su mirada humana y su militancia lo convirtieron en un dirigente excepcional, siempre cerca de su comunidad y de las causas populares", agregó.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, manifestó: "QEPD compañero Juan José Mussi, maestro de intendentes que supo ganarse el corazón del pueblo de Berazategui con su peronismo a diario. Abrazo de corazón a su familia, compañeros y amigos".

"Hondo pesar por el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi, histórico dirigente peronista y seis veces intendente de Berazategui, referente indiscutido de la política bonaerense. Su incansable compromiso con los vecinos dejó una huella profunda de gestión, militancia y vocación de servicio. Mis condolencias a sus familiares, seres queridos y a toda la comunidad de Berazategui en este doloroso momento", publicó el jefe del municipio de José C. Paz, Mario Ishii.