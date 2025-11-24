Panqueques de avena y banana: la receta que va a cambiar tus desayunos para siempre

1 banana madura

1 huevo

3 cucharadas de avena (puede ser avena tradicional o avena instantánea)

Un chorrito de esencia de vainilla (opcional)

Aceite o rocío vegetal para cocinar

La banana madura es fundamental porque aporta dulzor natural y mejora la textura de la mezcla. Además, permite que no sea necesario agregar azúcar. La avena, por su parte, actúa como base seca y le da estructura al panqueque sin volverlo pesado.

Cómo hacer panqueques de avena y banana paso a paso

La preparación es una de las más simples dentro de la cocina casera, lo que explica por qué muchas personas la eligen tanto en días de semana como los fines de semana.

Aplastar la banana Colocarla en un bol y pisarla con un tenedor hasta obtener un puré sin grumos grandes.

Agregar el huevo Mezclar bien para integrar ambos ingredientes y formar una base húmeda uniforme.

Sumar la avena Incorporar las cucharadas de avena y mezclar hasta lograr una consistencia más espesa. Si la mezcla queda muy líquida, se puede agregar un poco más de avena, siempre sin excederse para que no quede seca.

Opcional: esencia de vainilla Un chorrito aporta aroma, pero la receta funciona perfectamente sin este ingrediente.

Calentar una sartén antiadherente Engrasarla con apenas unas gotas de aceite o con rocío vegetal para evitar que los panqueques se peguen.

Cocinar los panqueques Volcar pequeñas porciones de la mezcla. Cocinar a fuego medio hasta que aparezcan burbujas en la superficie. Dar vuelta con una espátula y cocinar uno o dos minutos más del otro lado.

Servir y acompañar Los panqueques se pueden comer solos o acompañados con frutas, miel, dulce de leche, yogur o cualquier topping preferido.

Por qué esta receta se volvió tan popular

El atractivo principal está en su simpleza. No requiere batidora, no lleva azúcar agregada y se cocina en menos de diez minutos. Para muchos, se convirtió en una alternativa más saludable frente a los panqueques tradicionales, sin perder sabor y manteniendo una textura suave y esponjosa.

Además, permite variaciones: algunos agregan cacao amargo, otros suman chips de chocolate o canela, y también hay quienes reemplazan la avena por avena licuada para un resultado más fino. La base, sin embargo, siempre es la misma y funciona.

En una época en la que las recetas rápidas, económicas y caseras ganan espacio en redes sociales y buscadores, estos panqueques se mantienen entre los favoritos. Son ideales para quienes buscan un desayuno reconfortante, nutritivo y preparado sin esfuerzo.