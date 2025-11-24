En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Panqueques de avena y banana: la receta que va a cambiar tus desayunos para siempre

Una receta casera, económica y sin complicaciones para preparar panqueques de avena y banana, ideales para un desayuno nutritivo o una merienda liviana.

Panqueques de avena y banana: la receta que va a cambiar tus desayunos para siempre

Los panqueques se instalaron hace tiempo como una opción rápida y versátil en las cocinas de quienes buscan desayunos o meriendas sin grandes procesos. Pero, dentro de todas las variantes posibles, hay una que tomó protagonismo en los últimos años: la versión de avena y banana, una combinación que permite conseguir una masa suave, dulce y nutritiva sin necesidad de azúcar agregada ni harinas refinadas.

Leé también Nuggets de pollo caseros en airfryer: la receta simple para que queden tiernos por dentro y crocantes por fuera
nuggets de pollo caseros en airfryer: la receta simple para que queden tiernos por dentro y crocantes por fuera
image

Este tipo de preparación se volvió tendencia entre quienes buscan recetas simples, rendidoras y con pocos ingredientes. La clave está en la textura que aporta la banana madura y en la capacidad de la avena para unificar la mezcla sin complicaciones. La receta se prepara en minutos y no requiere técnicas avanzadas, por lo que es accesible para cualquier persona que tenga una sartén y algunos ingredientes básicos.

A continuación, te contamos cómo hacerlos en casa con un paso a paso claro y sin agregar datos inventados, solo lo esencial para que salgan bien desde la primera vez.

Qué ingredientes llevan los panqueques de avena y banana

Los ingredientes son pocos, fáciles de conseguir y económicos. Para una tanda de panqueques caseros, alcanza con:

  • 1 banana madura

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de avena (puede ser avena tradicional o avena instantánea)

  • Un chorrito de esencia de vainilla (opcional)

  • Aceite o rocío vegetal para cocinar

La banana madura es fundamental porque aporta dulzor natural y mejora la textura de la mezcla. Además, permite que no sea necesario agregar azúcar. La avena, por su parte, actúa como base seca y le da estructura al panqueque sin volverlo pesado.

Cómo hacer panqueques de avena y banana paso a paso

La preparación es una de las más simples dentro de la cocina casera, lo que explica por qué muchas personas la eligen tanto en días de semana como los fines de semana.

  • Aplastar la banana

    Colocarla en un bol y pisarla con un tenedor hasta obtener un puré sin grumos grandes.

  • Agregar el huevo

    Mezclar bien para integrar ambos ingredientes y formar una base húmeda uniforme.

  • Sumar la avena

    Incorporar las cucharadas de avena y mezclar hasta lograr una consistencia más espesa. Si la mezcla queda muy líquida, se puede agregar un poco más de avena, siempre sin excederse para que no quede seca.

  • Opcional: esencia de vainilla

    Un chorrito aporta aroma, pero la receta funciona perfectamente sin este ingrediente.

  • Calentar una sartén antiadherente

    Engrasarla con apenas unas gotas de aceite o con rocío vegetal para evitar que los panqueques se peguen.

  • Cocinar los panqueques

    Volcar pequeñas porciones de la mezcla. Cocinar a fuego medio hasta que aparezcan burbujas en la superficie. Dar vuelta con una espátula y cocinar uno o dos minutos más del otro lado.

  • Servir y acompañar

    Los panqueques se pueden comer solos o acompañados con frutas, miel, dulce de leche, yogur o cualquier topping preferido.

Por qué esta receta se volvió tan popular

El atractivo principal está en su simpleza. No requiere batidora, no lleva azúcar agregada y se cocina en menos de diez minutos. Para muchos, se convirtió en una alternativa más saludable frente a los panqueques tradicionales, sin perder sabor y manteniendo una textura suave y esponjosa.

Además, permite variaciones: algunos agregan cacao amargo, otros suman chips de chocolate o canela, y también hay quienes reemplazan la avena por avena licuada para un resultado más fino. La base, sin embargo, siempre es la misma y funciona.

En una época en la que las recetas rápidas, económicas y caseras ganan espacio en redes sociales y buscadores, estos panqueques se mantienen entre los favoritos. Son ideales para quienes buscan un desayuno reconfortante, nutritivo y preparado sin esfuerzo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Con 3 ingredientes: cómo es la receta de masa de empanadas de Germán Martitegui que todos están probando
Receta de budín de frutos rojos: cómo prepararlo en casa sin complicaciones
El postre que no vas a dejar de hacer: cómo preparar un volcán de chocolate en casa

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar