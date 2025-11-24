En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: el combo final que ANSES pagará antes de las Fiestas

Con el aumento confirmado para diciembre y la acreditación de la Tarjeta Alimentar, ANSES prepara un combo de pagos clave para millones de familias. Cómo queda el nuevo monto final y qué cambios impactarán directamente en lo que se cobra antes de las Fiestas.

AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: el combo final que ANSES pagará antes de las Fiestas

AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: el combo final que ANSES pagará antes de las Fiestas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que recibirán en diciembre 2025 las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Tarjeta Alimentar, una combinación clave para millones de hogares. Aunque la prestación alimentaria no tendrá aumento este mes, sí sube la AUH, lo que modifica el total final depositado en cada cuenta.

Leé también ANSES confirmó un depósito de $500.000 para pensionados en diciembre: quiénes lo cobran y cómo se compone
ANSES confirmó un depósito de $500.000 para pensionados en diciembre: quiénes lo cobran y cómo se compone

El Gobierno oficializó un incremento del 2,3% para las asignaciones que comenzará a regir en diciembre. Esta actualización surge de la inflación de octubre informada por el INDEC y se aplica en el marco del Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales automáticos basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este ajuste impactará en AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del sistema contributivo. Si bien los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen congelados desde mediados de 2024, la suba en la asignación modifica el total que perciben las familias, especialmente aquellas con más de un hijo.

Cómo se calcula el aumento de AUH en diciembre

Desde 2024, ANSES aplica un sistema de movilidad mensual. En lugar de esperar aumentos trimestrales, las asignaciones se actualizan mes a mes de manera automática.

Para diciembre 2025, la actualización del 2,3% resulta del último IPC disponible (octubre) y eleva los montos que se depositarán a partir del 10 de diciembre.

Montos confirmados de AUH para diciembre 2025

Con el aumento oficial, la AUH queda de la siguiente manera:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

  • Monto bruto: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.974

  • Retención del 20%: $24.493 (se cobra al presentar la Libreta AUH)

AUH por discapacidad

  • Monto bruto: $398.697

  • Pago mensual: $318.957,60

  • Retención: $79.739,40

AUH en Zona Austral: montos especiales

ANSES mantiene una escala diferencial para regiones con mayores costos de vida. Las provincias incluidas son:

  • Santa Cruz

  • Tierra del Fuego

  • Neuquén

  • Río Negro

  • Chubut

  • La Pampa

  • Partido de Patagones (Buenos Aires)

Montos Zona Austral

  • AUH: $159.178

    • Pago mensual: $127.342,40

  • AUH por discapacidad: $414.644,80

    • Pago mensual: $331.715,80

Monto confirmado de AUE para diciembre:

La Asignación por Embarazo también sube con el mismo porcentaje:

  • Monto total: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.974

La prestación se paga desde la semana 12 de embarazo hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.

ANSES_pensionados

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre 2025

A diferencia de AUH y AUE, la Tarjeta Alimentar no recibe aumentos, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Es un beneficio dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Montos vigentes (sin aumento):

  • Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Pese a permanecer congelados, sigue siendo un componente central del ingreso destinado a garantizar la alimentación básica.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia en diciembre

Con la actualización del 2,3% en AUH, así quedan los ingresos combinados:

Familias con 1 hijo

  • AUH neta: $97.974

  • Alimentar: $52.250

  • Total: $150.224

Familias con 2 hijos

  • AUH neta: $195.948

  • Alimentar: $81.936

  • Total: $277.884

Familias con 3 o más hijos

  • AUH neta: $293.922

  • Alimentar: $108.062

  • Total: $401.984

Estos montos se depositan automáticamente, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Cuándo se cobra: fechas de pago previstas por ANSES

El calendario de diciembre 2025 comenzará el 10 de diciembre, iniciando por las Pensiones No Contributivas (PNC). Luego seguirán:

  • AUH

  • AUE

  • SUAF

  • Jubilaciones y pensiones

  • Tarjeta Alimentar (según terminación de DNI)

Los titulares pueden consultar su fecha exacta desde:

  • Mi ANSES, con CUIL y Clave de Seguridad Social

  • anses.gob.ar, sección Calendario de pagos

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH Tarjeta Alimentar ANSES
Notas relacionadas
AUH ANSES: último aviso para cobrar los $165.000 retenidos y miles todavía no hicieron el trámite
Triple pago de ANSES en diciembre: así quedan las jubilaciones con aumento, SAC y bono
AUH más Tarjeta Alimentar en diciembre 2025: cuánto cobran las familias con tres hijos

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar