AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: el combo final que ANSES pagará antes de las Fiestas
Con el aumento confirmado para diciembre y la acreditación de la Tarjeta Alimentar, ANSES prepara un combo de pagos clave para millones de familias. Cómo queda el nuevo monto final y qué cambios impactarán directamente en lo que se cobra antes de las Fiestas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que recibirán en diciembre 2025 las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Tarjeta Alimentar, una combinación clave para millones de hogares. Aunque la prestación alimentaria no tendrá aumento este mes, sí sube la AUH, lo que modifica el total final depositado en cada cuenta.
El Gobierno oficializó un incremento del 2,3% para las asignaciones que comenzará a regir en diciembre. Esta actualización surge de la inflación de octubre informada por el INDEC y se aplica en el marco del Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales automáticos basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este ajuste impactará en AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del sistema contributivo. Si bien los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen congelados desde mediados de 2024, la suba en la asignación modifica el total que perciben las familias, especialmente aquellas con más de un hijo.
Cómo se calcula el aumento de AUH en diciembre
Desde 2024, ANSES aplica un sistema de movilidad mensual. En lugar de esperar aumentos trimestrales, las asignaciones se actualizan mes a mes de manera automática.
Para diciembre 2025, la actualización del 2,3% resulta del último IPC disponible (octubre) y eleva los montos que se depositarán a partir del 10 de diciembre.
Montos confirmados de AUH para diciembre 2025
Con el aumento oficial, la AUH queda de la siguiente manera:
AUH (Asignación Universal por Hijo)
Monto bruto: $122.467
Pago mensual (80%): $97.974
Retención del 20%: $24.493 (se cobra al presentar la Libreta AUH)
AUH por discapacidad
Monto bruto: $398.697
Pago mensual: $318.957,60
Retención: $79.739,40
AUH en Zona Austral: montos especiales
ANSES mantiene una escala diferencial para regiones con mayores costos de vida. Las provincias incluidas son:
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Neuquén
Río Negro
Chubut
La Pampa
Partido de Patagones (Buenos Aires)
Montos Zona Austral
AUH: $159.178
Pago mensual: $127.342,40
AUH por discapacidad: $414.644,80
Pago mensual: $331.715,80
Monto confirmado de AUE para diciembre:
La Asignación por Embarazo también sube con el mismo porcentaje:
Monto total: $122.467
Pago mensual (80%): $97.974
La prestación se paga desde la semana 12 de embarazo hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.
Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre 2025
A diferencia de AUH y AUE, la Tarjeta Alimentar no recibe aumentos, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Es un beneficio dependiente del Ministerio de Capital Humano.
Montos vigentes (sin aumento):
Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 o más hijos: $108.062
Pese a permanecer congelados, sigue siendo un componente central del ingreso destinado a garantizar la alimentación básica.
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia en diciembre
Con la actualización del 2,3% en AUH, así quedan los ingresos combinados:
Familias con 1 hijo
AUH neta: $97.974
Alimentar: $52.250
Total: $150.224
Familias con 2 hijos
AUH neta: $195.948
Alimentar: $81.936
Total: $277.884
Familias con 3 o más hijos
AUH neta: $293.922
Alimentar: $108.062
Total: $401.984
Estos montos se depositan automáticamente, sin necesidad de hacer trámites adicionales.
Cuándo se cobra: fechas de pago previstas por ANSES
El calendario de diciembre 2025 comenzará el 10 de diciembre, iniciando por las Pensiones No Contributivas (PNC). Luego seguirán:
AUH
AUE
SUAF
Jubilaciones y pensiones
Tarjeta Alimentar (según terminación de DNI)
Los titulares pueden consultar su fecha exacta desde: