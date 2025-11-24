AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: el combo final que ANSES pagará antes de las Fiestas

Para diciembre 2025, la actualización del 2,3% resulta del último IPC disponible (octubre) y eleva los montos que se depositarán a partir del 10 de diciembre.

Montos confirmados de AUH para diciembre 2025

Con el aumento oficial, la AUH queda de la siguiente manera:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

Monto bruto: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

Retención del 20%: $24.493 (se cobra al presentar la Libreta AUH)

AUH por discapacidad

Monto bruto: $398.697

Pago mensual: $318.957,60

Retención: $79.739,40

AUH en Zona Austral: montos especiales

ANSES mantiene una escala diferencial para regiones con mayores costos de vida. Las provincias incluidas son:

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Neuquén

Río Negro

Chubut

La Pampa

Partido de Patagones (Buenos Aires)

Montos Zona Austral

AUH: $159.178 Pago mensual: $127.342,40

AUH por discapacidad: $414.644,80 Pago mensual: $331.715,80



Monto confirmado de AUE para diciembre:

La Asignación por Embarazo también sube con el mismo porcentaje:

Monto total: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

La prestación se paga desde la semana 12 de embarazo hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.

ANSES_pensionados

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en diciembre 2025

A diferencia de AUH y AUE, la Tarjeta Alimentar no recibe aumentos, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Es un beneficio dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Montos vigentes (sin aumento):

Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Pese a permanecer congelados, sigue siendo un componente central del ingreso destinado a garantizar la alimentación básica.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia en diciembre

Con la actualización del 2,3% en AUH, así quedan los ingresos combinados:

Familias con 1 hijo

AUH neta: $97.974

Alimentar: $52.250

Total: $150.224

Familias con 2 hijos

AUH neta: $195.948

Alimentar: $81.936

Total: $277.884

Familias con 3 o más hijos

AUH neta: $293.922

Alimentar: $108.062

Total: $401.984

Estos montos se depositan automáticamente, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Cuándo se cobra: fechas de pago previstas por ANSES

El calendario de diciembre 2025 comenzará el 10 de diciembre, iniciando por las Pensiones No Contributivas (PNC). Luego seguirán:

AUH

AUE

SUAF

Jubilaciones y pensiones

Tarjeta Alimentar (según terminación de DNI)

Los titulares pueden consultar su fecha exacta desde: