Con 3 ingredientes: cómo es la receta de masa de empanadas de Germán Martitegui que todos están probando

El proceso arranca con la salmuera: se disuelve la sal en agua caliente y se deja enfriar apenas. Luego, a fuego mínimo, se derrite la grasa para evitar que se queme. En un recipiente amplio, se mezcla la harina con esa grasa derretida y después se incorpora lentamente la salmuera tibia. Con unos minutos de amasado, la masa gana elasticidad. El descanso tampoco se negocia: al menos 30 minutos cubierta con un repasador para que se afloje y se estire sin esfuerzo. Así se obtienen discos uniformes y flexibles que funcionan con cualquier relleno, ya sea carne, humita o verduras.

Según remarcó Martitegui, saber hacer una masa casera es el paso principal para que una empanada suba de nivel. “Con una buena base, el relleno se luce”, aseguró, generando que miles de espectadores se animaran a probar la técnica en sus casas.

empanadas

Cómo se gestó la eliminación de Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity tras su feroz pelea con Germán Martitegui

La recordada tensión entre Eugenia Tobal y Germán Martitegui dentro de MasterChef Celebrity (Telefe) no ocurrió hace tanto, aunque el ritmo acelerado de la televisión hizo que ese capítulo rápidamente quedara en segundo plano. En su momento, el cruce entre la actriz y el jurado generó un clima incómodo en el detrás de escena, pero con el paso de las semanas el interés mediático se volvió hacia nuevos temas, dejando aquel episodio casi archivado hasta anoche que finalmente salió al aire.

En aquellos días comenzaron a aparecer varias versiones sobre lo sucedido, aunque todas coincidían en un punto central: Tobal habría llegado a plantear su renuncia al reality luego de una frase que el chef le habría dicho y que la dejó muy afectada. Frente a esa situación, y según trascendió en el mundo del espectáculo, en los pasillos del canal no estaban dispuestos a permitir una salida intempestiva que se convirtiera en un escándalo mediático. Por el contrario, se habría buscado que su partida entrara con naturalidad dentro del esquema habitual del programa.

La decisión trazada por la producción no era ocultar su salida, sino encontrar una forma de justificarla dentro del juego, armando una gala de eliminación en la que un plato con bajo rendimiento sellara su despedida frente a cámaras. Así, todos los que trabajaban en el ciclo ya sabían que esa jornada sería la última aparición de la actriz, aunque para el público la escena se vería como una definición genuina del certamen. De hecho, Paula Varela aseguró en Intrusos (América TV) que Eugenia ya había grabado el momento en el que se retira del concurso.

Luego de que Rodrigo Lussich anticipara la primicia, la panelista desarrolló la información: “Atención, porque en este mismo momento se está grabando la despedida de Eugenia. Ella hace un plato y no gusta. No renuncia como Valentina Cervantes, la descalifican porque cocinó mal”. Y cerró con una frase categórica: “Es una eliminación guionada”.

Para profundizar más en el trasfondo de esta decisión, Varela sumó detalles y expresó: “Me dicen que ella estaba esperando este día”. Acto seguido, Marcela Tauro intervino y aportó otro dato que circulaba en el ambiente: “Le habían dicho que no podía renunciar, que cocine mal. Le habían recomendado que no aceptara esto, porque ella cocina en sus redes y no era bueno si no le iba bien en el certamen”.