Jubilados de ANSES: cómo acceder al 20% de reintegro en compras del supermercado

A diferencia de otros programas de ahorro, no exige inscripción previa ni la descarga de cupones especiales: el descuento se aplica de forma automática en la compra, siempre que el pago se realice con la tarjeta de débito asociada a la prestación de ANSES.

¿Cómo funciona Beneficios ANSES?

El sistema es muy simple:

Método de pago : las compras deben abonarse con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes mensuales de ANSES.

Descuento directo : al finalizar la operación, el descuento se aplica en el mismo ticket o mediante un reintegro automático en la cuenta bancaria en pocos días.

Sin trámites : no es necesario registrarse ni hacer gestiones en ANSES; el beneficio se activa de forma automática para todos los titulares de jubilaciones y pensiones.

Comercios adheridos: la red incluye tanto grandes cadenas de supermercados como comercios de cercanía en todas las provincias.

Este esquema busca que los adultos mayores puedan maximizar el valor de sus ingresos, especialmente en un contexto de inflación elevada.

Beneficios ANSES: los descuentos vigentes

Los jubilados que compren en los comercios adheridos pueden acceder a distintos niveles de ahorro, que van del 10% al 20% según el rubro y la cadena participante.

Algunos de los principales descuentos son:

10% en supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más, Disco, Jumbo, Vea, Josimar y La Anónima .

Hasta 20% en farmacias, perfumerías y comercios de limpieza .

Promociones especiales en locales de barrio y comercios regionales, que ofrecen descuentos adicionales en productos de primera necesidad.

Este beneficio representa un alivio directo en la canasta de consumo esencial de los adultos mayores, ya que impacta sobre gastos de todos los días: alimentos, medicamentos y productos de higiene.

Beneficios ANSES y Banco Nación: un plus adicional

Además de los descuentos generales del programa, quienes cobran sus haberes en el Banco Nación tienen acceso a un beneficio exclusivo:

5% de reintegro adicional al pagar con tarjetas de débito o crédito del banco.

También aplica para pagos con QR a través de la aplicación BNA+ .

Este beneficio tiene un tope mensual de $20.000 y se suma al descuento de Beneficios ANSES.

Por ejemplo: si un jubilado realiza una compra de $50.000 en un supermercado adherido, paga con su tarjeta del Banco Nación y la cadena ofrece 10% de descuento, el ahorro final puede llegar a $10.000 en una sola operación, sumando reintegros.

¿Dónde comprar con Beneficios ANSES?

El programa está disponible en más de 7.000 puntos de venta en todo el país, incluyendo grandes cadenas y comercios de proximidad.

Entre los supermercados adheridos se destacan:

Carrefour

Chango Más

Coto

Disco

Jumbo

Vea

La Anónima

Josimar

Además, el programa incluye miles de farmacias, perfumerías y negocios barriales en todas las provincias.

Para conocer el listado completo de comercios y promociones activas, los jubilados pueden ingresar al sitio web oficial de Beneficios ANSES (www.anses.gob.ar/beneficios) y filtrar por provincia y rubro.