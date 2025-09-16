En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Previsional

Jubilados de ANSES: cómo acceder al 20% de reintegro en compras del supermercado

El programa Beneficios ANSES ofrece a jubilados y pensionados la posibilidad de ahorrar en alimentos y productos de primera necesidad con reintegros automáticos del 20% en supermercados y comercios adheridos de todo el país.

Además de los aumentos y bonos que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), existe un programa poco difundido pero muy útil: Beneficios ANSES, una herramienta que permite acceder a descuentos y reintegros automáticos en miles de comercios de todo el país.

La propuesta no requiere inscripción, no implica trámites adicionales y se activa de forma directa cada vez que los adultos mayores realizan compras con la tarjeta de débito en la que cobran sus haberes. Gracias a este esquema, es posible ahorrar hasta un 20% en productos de primera necesidad, desde alimentos hasta limpieza e higiene personal.

¿Qué es el programa Beneficios ANSES?

El programa Beneficios ANSES fue diseñado por el Ministerio de Capital Humano en conjunto con la entidad previsional con el objetivo de acompañar el consumo cotidiano de los jubilados, pensionados y otros beneficiarios.

Se trata de un esquema que ofrece promociones y descuentos en más de 7.000 comercios de todo el país, incluyendo supermercados, farmacias, perfumerías y locales de barrio, además de acuerdos con grandes cadenas nacionales.

A diferencia de otros programas de ahorro, no exige inscripción previa ni la descarga de cupones especiales: el descuento se aplica de forma automática en la compra, siempre que el pago se realice con la tarjeta de débito asociada a la prestación de ANSES.

¿Cómo funciona Beneficios ANSES?

El sistema es muy simple:

  • Método de pago: las compras deben abonarse con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes mensuales de ANSES.

  • Descuento directo: al finalizar la operación, el descuento se aplica en el mismo ticket o mediante un reintegro automático en la cuenta bancaria en pocos días.

  • Sin trámites: no es necesario registrarse ni hacer gestiones en ANSES; el beneficio se activa de forma automática para todos los titulares de jubilaciones y pensiones.

  • Comercios adheridos: la red incluye tanto grandes cadenas de supermercados como comercios de cercanía en todas las provincias.

Este esquema busca que los adultos mayores puedan maximizar el valor de sus ingresos, especialmente en un contexto de inflación elevada.

beneficios-anses-2024jpg

Beneficios ANSES: los descuentos vigentes

Los jubilados que compren en los comercios adheridos pueden acceder a distintos niveles de ahorro, que van del 10% al 20% según el rubro y la cadena participante.

Algunos de los principales descuentos son:

  • 10% en supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más, Disco, Jumbo, Vea, Josimar y La Anónima.

  • Hasta 20% en farmacias, perfumerías y comercios de limpieza.

  • Promociones especiales en locales de barrio y comercios regionales, que ofrecen descuentos adicionales en productos de primera necesidad.

Este beneficio representa un alivio directo en la canasta de consumo esencial de los adultos mayores, ya que impacta sobre gastos de todos los días: alimentos, medicamentos y productos de higiene.

Beneficios ANSES y Banco Nación: un plus adicional

Además de los descuentos generales del programa, quienes cobran sus haberes en el Banco Nación tienen acceso a un beneficio exclusivo:

  • 5% de reintegro adicional al pagar con tarjetas de débito o crédito del banco.

  • También aplica para pagos con QR a través de la aplicación BNA+.

  • Este beneficio tiene un tope mensual de $20.000 y se suma al descuento de Beneficios ANSES.

Por ejemplo: si un jubilado realiza una compra de $50.000 en un supermercado adherido, paga con su tarjeta del Banco Nación y la cadena ofrece 10% de descuento, el ahorro final puede llegar a $10.000 en una sola operación, sumando reintegros.

¿Dónde comprar con Beneficios ANSES?

El programa está disponible en más de 7.000 puntos de venta en todo el país, incluyendo grandes cadenas y comercios de proximidad.

Entre los supermercados adheridos se destacan:

  • Carrefour

  • Chango Más

  • Coto

  • Disco

  • Jumbo

  • Vea

  • La Anónima

  • Josimar

Además, el programa incluye miles de farmacias, perfumerías y negocios barriales en todas las provincias.

Para conocer el listado completo de comercios y promociones activas, los jubilados pueden ingresar al sitio web oficial de Beneficios ANSES (www.anses.gob.ar/beneficios) y filtrar por provincia y rubro.

