Daniela Celis reveló entre lágrimas qué le dijo a Thiago Medina la única vez que lo vio en terapia intensiva

En el móvil desde el hospital donde sigue internado Thiago Medina, se encontraba también Nacho Castañares, amigo de Thiago y Daniela, quien la está ayudando con las nenas en este difícil momento.

Daniela Celis remarcó que quiere ver al testigo del accidente, Raúl, quien acompañó a Thiago en medio de esa dramática situación, con quien se contactó por mensaje para agradecer su accionar.

"Fue una gran persona que le agarró la mano para que no se sienta solo, le quiero decir que cuenta conmigo. Me contestó el mensaje y dijo que era suficiente, pero voy a ir a visitarlo y agradecerle", destacó la ex Gran Hermano.

Marcela Tauro le preguntó a Daniela si pudo verlo a Thiago Medina durante su internación en terapia intensiva y ahí se quebró por completo: "Pude verlo el domingo tres minutos por primera y única vez. Le hablaba. Quería que él escuche mi voz y que sepa que las nenas estaban bien, que se tome su tiempo y se quede tranquilo y se tome su tiempo, tiene un corazón inmenso", confesó muy angustiada.

"Yo pasé por una situación similar con el papá de mi hijo y es importante que lo toques, le hables, y le transmistas esa energía y amor que le tenés. Háblenle al oído y tóquenlo, eso va a ayudarlo mucho. Va a salir y va a estar bien, es muy fuerte y joven, está mucha gente conmovida", le dio fuerzas la periodista al verla tan conmovida.

daniela celis intrusos

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

El martes 16 de septiembre por la mañana se emitió un nuevo parte médico desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en el que se informa cómo sigue la salud de Thiago Medina tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes.

El parte médico señala que el ex Gran Hermano "presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado".

El escrito indica además que "el paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la UTI" y remarca que "se encuentra estable y con pronóstico reservado".

El nuevo parte médico se espera para este mismo martes en horas de la tarde, mientras tanto la familia de Thiago insiste en el pedido de cadenas de oración para que mejoría.