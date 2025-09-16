Dónde voto: consultá el padrón definitivo de las elecciones nacionales legislativas 2025

En ese sentido, precisaron que Vot-A "responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas".

Cuándo se vuelve a votar: las elecciones nacionales

La próxima elección es el 26 domingo de octubre y definirá la integración del Congreso para los dos últimos años de mandato de Javier Milei.

En estos comicios, que se realizarán en todo el país, debutará la Boleta Única de Papel (BUP). Es decir que, cuando los ciudadanos ingresen al cuarto oscuro se encontrarán con un cambio relevante: no habrá boletas de cada partido, sino una sola y extensa tira de papel que reunirá a todos los partidos y categorías.

Elecciones nacionales del 26 de octubre: qué se elige

La Cámara de Diputados se renueva cada dos años. En octubre, se elegirán 127 nuevas bancas, que tendrán un mandato de cuatro años.

Por su parte, el Senado de la Nación, que representa a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, renovará 24 asientos. Cada distrito elegirá tres senadores, dos para la fuerza que obtenga la mayoría y uno para la primera minoría. El mandato en la Cámara Alta es de seis años.