El regalo especial que le hicieron los padres de Báez Sosa a los abuelos de Lucio Dupuy

Es por eso que se supo que en el comedor de la casa de Ramón Dupuy y Silvia Gómez atesoran el regalo de los papás de Fernando. Se trata de una foto enmarcada del niño andando en bicicleta y con una hermosa sonrisa.

Lucio fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Espósito, ambas halladas culpables este jueves por el delito de homicidio por el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa. En unos días se conocerán los años que ambas deberán permanecer en prisión.

El lunes, por su parte, también se conocerá la condena de los 8 rugbiers que asesinaron a Fernando.

La delirante frase de la madrastra de Lucio Dupuy sobre qué pasaría con el niño si estuviera vivo

Antes de la sentencia a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez por el asesinato a golpes de Dupuy, de cinco años, del que se las encontró culpables, la madrastra del niño habló en el juicio.

En medio del caso se conocieron los escalofriantes detalles de cómo trataban al pequeño: entre torturas, golpes, lo hacían pasar hambre e incluso hasta abusaron de él en varias oportunidades.

Pero, al ver que se le venía una fuerte condena, Abigail Páez decidió pedir disculpas: “Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso pido perdón a las personas que se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación”.

Además, se refirió a que extraña al niño, y aseguró que hoy el niño la habría perdonado: “Sé que lo lloran y lo extrañan, como me pasa a mí y a su mamá. Sé que Lucio me perdonó, ojalá yo me pueda perdonar”.