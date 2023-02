La delirante frase de la madrastra de Lucio Dupuy sobre qué pasaría con el niño si estuviera vivo

Pero, al ver que se le venía una fuerte condena, Abigail Páez decidió pedir disculpas: “Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso pido perdón a las personas que se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación”.

Además, se refirió a que extraña al niño, y aseguró que hoy el niño la habría perdonado: “Sé que lo lloran y lo extrañan, como me pasa a mí y a su mamá. Sé que Lucio me perdonó, ojalá yo me pueda perdonar”.

paez.jpg

Los violentos gritos que escuchó una vecina de Lucio Dupuy: "¡Cagalo a palos, dejalo marcado porque lo mato yo!"

A poco tiempo que se conozca la sentencia contra Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Pérez, vuelven a resonar los momentos de horror que el pequeño Lucio Dupuy sufrió antes de ser salvajemente asesinado.

En esta oportunidad, tomó relevancia lo declarado por una visita de la víctima durante el juicio que se lleva adelante en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

Los gritos del horror que pasó Lucio Dupuy

“Al nene se lo escuchaba suplicar para que no le peguen. Y lloraba y gritaba. Se escuchaba cómo le pegaban”, declaró la mujer, que vive en la casa contigua al domicilio de Lucio Dupuy.

La vecina aportó un intercambio de mensajes de WhatsApp que mantuvo con su hermano el 25 de agosto de 2021, dos meses antes que el pequeño fuera asesinado.