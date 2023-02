Los estremecedores relatos de las asesinas de Lucio Dupuy: "Nos tratan como monstruos y lo estábamos criando"

“Cuando llegué, lo vi a Lucio y, bueno, se estaba mandando un moco. No importa porque eso no viene al caso. Entonces, yo lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola, varias. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde, la verdad, ni sé por qué tampoco. Porque… No sé. La verdad no le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento. Intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él me intentaba hablar, estaba consciente todavía”, dijo.

Después, continuó con su relato: “Se bañó parado, me intentaba hablar, como decir algo, pero no le salían las palabras. Cómo vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su tallón y lo llevé a mi pieza. Lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo lo más rápido que podía, porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, qué hacer para que él se recomponga, no sé”.

La Justicia comprobó que, en realidad, para ese momento Lucio agonizaba a raíz de una feroz golpiza que había recibido.

Embed

“Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como desmayado, no sé. Entonces, yo, del mismo temor, de la misma situación, lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuestas de él. Entonces, me acerqué y lo di vuelta, y lo puse boca arriba. Le intenté hacer RCP. No sé si lo hice bien o no, sí pude haberlo lastimado más o no, porque no sabía hacer la maniobra como correspondía”.

“Nunca se me hubiese cruzado por la cabeza lastimarlo de esa manera, que se muriera o abusarlo como dijeron. Nunca tuve una denuncia, ni un ingreso a la comisaría”. Por otro lado, se mostró arrepentida: “Sé que hice mal las cosas y no se justifica la violencia”, admitió, para luego reconocer que le aplicaba “correctivos”.

“No era una cosa como la están contextualizando, como están queriendo hacerlo ver, que lo cagábamos a palos todos los días, que se lo violaba”. Por último, sentenció: “Nos tratan como si fuéramos monstruos y lo estábamos criando”.

El descargo de Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy

madre lucio dupuy.jpg

Magdalena Espósito también hizo su descargo para defenderse de las acusaciones de la muerte de su hijo. El Tribunal consideró que fue la autora material del "homicidio triplemente calificado por el ensañamiento, la alevosía y por el vínculo", aunque fue absuelta por el abuso sexual. La mujer aseguró que cuando se fue de la casa al trabajo, Lucio todavía estaba vivo.

“Después de merendar, se hace la hora de ir a mi trabajo. Le digo a Abigaíl si me puede llevar y ella me dice que sí. Agarro el casco y mis cosas, y le aviso a Lucio que me voy al trabajo, lo saludo y le digo que se va a quedar un ratito solo, que Abigaíl me lleva y vuelve. Y nada, me fui”, comenzó Magdalena.

”A las nueve y media, no recuerdo bien el horario, me avisa mi supervisor que tenía que bajar al subsuelo porque estaba mi pareja, Abigaíl, que me necesitaba. Cuando llego al estacionamiento, estaba Abigaíl muy angustiada y me dice que le había pasado algo a Lucio, que teníamos que ir al hospital. Me repite eso como dos o tres veces. Yo le pregunto: ¿pero qué pasó? Y ella me dijo eso, nada más, que teníamos que ir al hospital porque estaba Lucio en el hospital”, prosiguió.

Embed

“Me bajo lo más rápido que puedo de la moto y me acerco a la puerta del hospital, y se me acerca un policía y me dice que Lucio había fallecido. Yo no entendía nada. Yo no lo podía creer. No entendía cómo me podían decir semejante cosa. Quería ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Me dijo que sí, que lo iba a poder ver. Me llevan a una sala donde estaba él. El médico me dice que, por favor, no lo tocara, porque tenían que hacer su trabajo. Yo no entendía nada, no podía creer que me estuvieran diciendo eso”, relató.

“Yo cuando lo dejé en mi casa, que me fui al trabajo, Lucio me saludó y estaba con vida. Lo veo en la camilla y les preguntó por qué, qué había pasado. Y me dicen que estaba golpeado. Yo me alteré. Me sacaron de la sala y me llevaron otra vez afuera. Yo no lo podía creer. Sinceramente, sigo sin poder creerlo. Es el día de hoy que sigo sin poder creerlo”, completó.

Para finalizar, remarcó que tenían “una vida normal” con su hijo. “Yo solo quiero aclarar que nosotros teníamos una vida normal. Lucio era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo. Él quería estar conmigo porque ya había pasado un tiempo lejos mío, y él me decía que quería estar conmigo”.