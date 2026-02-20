El relato de Sofía Pachano sobre la salud de su bebé que provoca consternación: "Fue fuerte"

En aquella entrevista también llevó tranquilidad sobre la evolución de su hijo: “Ahora está re bien. Nos dijeron que era mejor hacerlo ahora que de grande”, aclaró, explicando que la decisión fue tomada en conjunto con profesionales de la salud.

Más allá de ese momento de tensión, la actriz atraviesa una etapa de plenitud. En distintas declaraciones destacó el acompañamiento constante de sus padres, Aníbal Pachano y Ana Sanz, fundamentales en esta nueva experiencia familiar.

“Hacía tiempo que intentábamos… Hace cinco años que estamos juntos y el deseo de ser padres siempre estuvo. Lo tomamos con la responsabilidad que amerita traer a alguien al mundo. Estamos felices”, había contado emocionada sobre la búsqueda con Ramundo.

Entre la felicidad absoluta y los temores inevitables de los primeros días, el relato de Sofía Pachano deja en evidencia lo movilizante que puede ser la maternidad. Y aunque aclaró que no fue nada grave, reconoció que como padres, vivir la intervención de su bebé "fue fuerte”.