El relato de Sofía Pachano sobre la salud de su bebé que provoca consternación: "Fue fuerte"

El 19 de enero quedó grabado para siempre en la memoria de Sofía Pachano y su pareja, Santiago Ramundo. Ese día nació Vito, su primer hijo, y comenzó una nueva etapa llena de amor, aprendizaje y emociones intensas. Sin embargo, en medio de la felicidad por la llegada del bebé, la actriz también atravesó momentos de preocupación por su salud.

En las últimas horas, Sofía compartió un video en su cuenta de Instagram donde volvió a referirse al tema y llevó tranquilidad a sus seguidores. “No fue una operación. No fue nada grave. Fue una intervención hace 15 días, en el frenillo. Tenía el frenillo corto y no movía bien la lengua. Por lo tanto, no se estaba prendiendo bien a la teta. Es algo que nos recomendó la fonoaudióloga y su pediatra. Fue en un consultorio. Súper rápido. Obviamente, para nosotros fue fuerte”, explicó con honestidad.

Sus palabras generaron empatía inmediata entre madres y padres que atravesaron situaciones similares. Aunque dejó en claro que se trató de un procedimiento sencillo y ambulatorio, la actriz reconoció que como padres primerizos el momento fue movilizante.

No es la primera vez que habla del tema. Días atrás, en diálogo con La Nación, Sofía había contado que a pocos días del nacimiento de Vito debieron realizarle una pequeña intervención en la lengua. “Le hicieron una intervención en la lengua porque tenía el frenillo corto y eso hacía que costara que se prendiera a la teta y me lastimaba”, precisó.

En aquella entrevista también llevó tranquilidad sobre la evolución de su hijo: “Ahora está re bien. Nos dijeron que era mejor hacerlo ahora que de grande”, aclaró, explicando que la decisión fue tomada en conjunto con profesionales de la salud.

Más allá de ese momento de tensión, la actriz atraviesa una etapa de plenitud. En distintas declaraciones destacó el acompañamiento constante de sus padres, Aníbal Pachano y Ana Sanz, fundamentales en esta nueva experiencia familiar.

“Hacía tiempo que intentábamos… Hace cinco años que estamos juntos y el deseo de ser padres siempre estuvo. Lo tomamos con la responsabilidad que amerita traer a alguien al mundo. Estamos felices”, había contado emocionada sobre la búsqueda con Ramundo.

Entre la felicidad absoluta y los temores inevitables de los primeros días, el relato de Sofía Pachano deja en evidencia lo movilizante que puede ser la maternidad. Y aunque aclaró que no fue nada grave, reconoció que como padres, vivir la intervención de su bebé "fue fuerte”.

