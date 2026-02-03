Sofía Pachano habló como nunca de su maternidad y reveló cómo Aníbal vive su rol de abuelo

Por último, la actriz explicó por qué todavía no mostraron el rostro de su hijo: aún no tomaron una decisión al respecto. En medio de la charla, Santiago apareció en cámara con Vito en brazos, desatando sonrisas. Mientras tanto, Sofía contó que está abocada de lleno a la maternidad, aunque mantiene algunas reuniones laborales por videollamada, breves, para no perder el ritmo.

Cuál fue el apodo que le pusieron al bebé de Sofía Pachano

Desde la llegada de su primer hijo, Sofía Pachano vive días de pura emoción junto a su pareja, Santiago Ramundo. La actriz compartió en redes sociales la primera imagen de Vito y, además de enternecer a sus seguidores, reveló el particular apodo con el que ya lo llaman.

En la foto, el bebé aparece recostado, con un gorrito tejido y la clásica pulsera del hospital. La publicación estuvo acompañada por un mensaje que rápidamente llamó la atención: “Holi. Vito Ramundo Pachando aka Bb Millas”. Así, quedó confirmado el sobrenombre que nació casi de manera natural durante el embarazo.

El apodo “Bebé Millas” surgió entre los seguidores de la pareja, que siguieron de cerca cada etapa de la gestación y los múltiples viajes que realizaron juntos por destinos como Nueva York, Río de Janeiro, Turquía, Croacia, Puglia, Chile, Mendoza, Mar del Plata y Ámsterdam.

En otro de los posteos, frente al espejo y con Vito en brazos, Sofía dejó ver la intensidad del momento que atraviesa y la calma que le transmite su hijo. Con total sinceridad, confesó: “Arranqué el videíto para que vean que me había bañado y me quebré en el camino”.