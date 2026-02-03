Sofía Pachano habló como nunca de su maternidad y reveló cómo Aníbal vive su rol de abuelo
A pocas semanas de convertirse en mamá, Sofía Pachano habló sin filtros en LAM (América TV) sobre la llegada de Vito, el cambio total en su vida y el costado más sensible de Aníbal Pachano como abuelo.
3 feb 2026, 23:01
Sofía Pachano habló como nunca de su maternidad y reveló cómo Aníbal vive su rol de abuelo
A dos semanas de haberse convertido en mamá por primera vez, Sofía Pachano atraviesa uno de los momentos más intensos y felices de su vida. En pareja con Santiago Ramundo, la actriz dio la bienvenida a Vito y, desde entonces, todo su universo gira alrededor del recién nacido.
Invitada a LAM (América TV), Sofía se animó a hablar sin filtros sobre esta nueva etapa y fue contundente al describir el impacto que tuvo la llegada de su hijo: “La dinámica familiar cambió al 100%”. Conmovida, profundizó en el vínculo inmediato que siente con el bebé: “Lo que más que cambió es que lo amo profundamente y es un ser que conozco hace 14 días. No sé cómo hice para vivir sin él todo este tiempo, como si hubiese habido un velo todo que salió de los ojos y está él ahora”.
Vito nació el pasado 19 de enero y, de a poco, Sofía volvió a mostrarse en redes sociales, donde también aparecen los orgullosos abuelos, Ana Sans y Aníbal Pachano. Según contó la actriz, el artista está completamente transformado por su nuevo rol: “Aníbal está muy baboso, muy cambiado. No sé cuánto le durará, pero todos los días me manda audios llorando”, reveló entre risas.
Sobre el acompañamiento familiar, Sofía destacó el rol fundamental de las abuelas: “Mi mamá está al pie del cañón, de niñera fija con mi suegra, que también viene un montón”. Sin embargo, las palabras más emotivas estuvieron dedicadas al papá del bebé: “Es un papá espectacular. No dudaba que lo iba a hacer increíble, estuvo muy pegado durante el embarazo y, ahora, lo ves como lo calma al Vito y te das cuenta que todo es cierto”.
Por último, la actriz explicó por qué todavía no mostraron el rostro de su hijo: aún no tomaron una decisión al respecto. En medio de la charla, Santiago apareció en cámara con Vito en brazos, desatando sonrisas. Mientras tanto, Sofía contó que está abocada de lleno a la maternidad, aunque mantiene algunas reuniones laborales por videollamada, breves, para no perder el ritmo.
Embed
Cuál fue el apodo que le pusieron al bebé de Sofía Pachano
Desde la llegada de su primer hijo, Sofía Pachano vive días de pura emoción junto a su pareja, Santiago Ramundo. La actriz compartió en redes sociales la primera imagen de Vito y, además de enternecer a sus seguidores, reveló el particular apodo con el que ya lo llaman.
En la foto, el bebé aparece recostado, con un gorrito tejido y la clásica pulsera del hospital. La publicación estuvo acompañada por un mensaje que rápidamente llamó la atención: “Holi. Vito Ramundo Pachando aka Bb Millas”. Así, quedó confirmado el sobrenombre que nació casi de manera natural durante el embarazo.
El apodo “Bebé Millas” surgió entre los seguidores de la pareja, que siguieron de cerca cada etapa de la gestación y los múltiples viajes que realizaron juntos por destinos como Nueva York, Río de Janeiro, Turquía, Croacia, Puglia, Chile, Mendoza, Mar del Plata y Ámsterdam.
En otro de los posteos, frente al espejo y con Vito en brazos, Sofía dejó ver la intensidad del momento que atraviesa y la calma que le transmite su hijo. Con total sinceridad, confesó: “Arranqué el videíto para que vean que me había bañado y me quebré en el camino”.