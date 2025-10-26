Fans en shock: la doble de Lali Espósito que parece una copia exacta de la cantante

lali y demi lovato

¿Qué dijo Lali Espósito sobre los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat?

Lali Espósito habló en LAM (América TV) sobre los rumores que la vinculan con una posible boda junto a Pedro Rosemblat, especulaciones que vienen dando vueltas en los últimos días. Fiel a su forma de expresarse, lo hizo sin vueltas y con total sinceridad.

La conversación se dio cuando Pepe Ochoa le consultó: "Hay rumores de casamiento". Frente a esa frase, Lali respondió entre risas: "Ay, estás loca vos", soltó la artista con su habitual espontaneidad.

Acto seguido, fue clara al rechazar la idea de pasar por el altar: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”. Con esa frase, dejó en claro que no tiene intenciones de formalizar la relación de esa manera.

También se refirió a cómo vive el tema actualmente: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.

Más adelante, Ochoa le preguntó sobre el enfoque político que se percibe en sus presentaciones en vivo y sobre el estreno de su canción Payaso, que muchos interpretaron como una crítica directa al presidente Javier Milei. “Entre tanto guiño político en tu show, sacaste un tema (Payaso) que todo el mundo dice que se lo dedicaste a Javier Milei... ¿Se lo dedicaste al presidente?”, le preguntó.

La cantante no dudó en responder con firmeza: “A todos los payasos, a todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales”. Y sumó: “Por supuesto, él y toda esa gente payasos totales... Un chiste son”. Así, reafirmó su postura crítica sin nombrar directamente al mandatario.