En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Truco
Limpieza
Hogar

El TRUCO experto para lavar y desinfectar correctamente los trapos de limpieza

El ingeniero químico Diego Fernández explicó cómo lavar, desengrasar, desmanchar y desinfectar los trapos de limpieza con un método de dos etapas y productos de uso habitual en el hogar.

Banner Seguinos en google DESK
Los trapos de limpieza pueden acumular suciedad y grasa si no reciben una correcta higiene.

Los trapos de limpieza pueden acumular suciedad y grasa si no reciben una correcta higiene.

Los trapos, rejillas o paños de limpieza requieren un correcto mantenimiento e higiene para garantizar una desinfección efectiva y evitar la propagación de contaminantes. En ese sentido, el ingeniero químico Diego Fernández recomienda un método en dos etapas para lavar, desengrasar, desmanchar y desinfectar estos elementos de manera profunda.

Leé también Lavar la carne antes de cocinarla: el hábito de cocina que los especialistas desaconsejan
Lavar la carne antes de cocinarla: el hábito de cocina que los especialistas desaconsejan. (Imagen ilustrativa)

Cómo lavar los trapos de limpieza

El especialista sugiere utilizar una cucharada de detergente en polvo, dado que, según explica, presenta una acción física y química más intensa sobre las fibras que el detergente líquido.

También se requiere desengrasante de cocina. En caso de utilizar un producto concentrado, se deben incorporar 20 mililitros. Si se utiliza un desengrasante comercial común, la cantidad deberá ser mayor, de acuerdo con las características del producto.

Para la segunda etapa se utilizarán dos cucharadas de percarbonato de sodio, que funciona como agente activo de blanqueamiento y desinfección.

Primer paso: eliminar la suciedad y la grasa

En un recipiente amplio se coloca agua caliente y se agrega una cucharada de detergente en polvo. Luego se incorporan los 20 mililitros de desengrasante concentrado o una cantidad mayor si se trata de un producto no concentrado.

La mezcla debe revolverse hasta que el detergente se disuelva por completo. Después, se colocan los trapos de limpieza y se los masajea brevemente para facilitar que la solución penetre en las fibras.

Los paños deben quedar en remojo durante una hora. Una vez cumplido ese tiempo, se desecha el agua, que contendrá parte de la suciedad y las impurezas, y se escurren los trapos.

Segundo paso: desmanchar y desinfectar

Una vez eliminada la grasa, comienza la segunda etapa del método. Para esto, se prepara una mezcla con mitad de agua fría y mitad de agua hirviendo, en una proporción de 50/50.

A esa preparación se agregan dos cucharadas de percarbonato de sodio. Luego se vuelven a introducir los trapos y se los masajea suavemente para distribuir el producto de manera uniforme sobre las fibras.

En esta instancia, los paños deben permanecer en remojo durante una a dos horas.

El último paso: enjuagar los trapos

Finalizado el segundo remojo, se debe realizar un enjuague abundante con agua limpia para eliminar los restos de los productos utilizados durante el proceso.

El enjuague puede hacerse a mano o en un lavarropas convencional, según la forma habitual de lavado de cada hogar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Truco Limpieza Hacks
Notas relacionadas
Cómo lavar la ROPA BLANCA a para que quede como nueva: el TRUCO para eliminar las manchas más difíciles
Usar ropa vieja como trapo de limpieza: el error que cometen casi todos
Pintar las paredes de casa: cuáles son los errores más comunes y qué hacer para que queden perfectas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar