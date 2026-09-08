El fuerte documento del juez Hagopián a Elba Marcovecchio tras las filtraciones en los medios

Hagopián destacó la decisión de mantener silencio sobre los detalles de la causa, aunque hizo una particular observación sobre la propia presentación. En ese sentido, señaló: “Celebro el compromiso asumido por la profesional, no sin antes dejar de señalar que la presentación que antecede se ha hecho pública”.

De esta manera, el juez marcó una contradicción dentro del planteo: mientras se buscaba preservar la confidencialidad del expediente y evitar que el conflicto continuara siendo expuesto públicamente, el escrito mediante el cual se comunicaba ese compromiso ya había trascendido.

“Solo se encontrará la paz de llegar a acuerdos y se cuidará efectivamente a las niñas, en el silencio de la privacidad que da la reserva”, remarcó en el documento. El magistrado puso el foco en la importancia de preservar la intimidad de la familia y, especialmente, de las niñas involucradas en el conflicto judicial.

Así, el compromiso de las abogadas de evitar declaraciones sobre el caso quedó acompañado por una advertencia del juez respecto de la forma en que se está manejando la información del expediente. Su principal preocupación quedó centrada en preservar la privacidad y resguardar a las menores mientras continúa el conflicto judicial entre la expareja.

Cuál había sido la advertencia del juez a Wanda Nara y Mauro Icardi

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó una nueva advertencia por parte del juez Adrián Jorge Hagopián, quien cuestionó la manera en que los adultos y sus representantes legales están llevando adelante la disputa y puso especial atención en el impacto que la situación tiene sobre sus hijas, Francesca e Isabella Icardi.

La resolución difundida por Martín Candalaft en DDM (América TV), plantea que tanto la expareja como sus abogadas estarían demasiado concentradas en los reclamos patrimoniales y en los incumplimientos de las distintas medidas judiciales, en lugar de priorizar el estado de las menores.

En ese sentido, el magistrado fue contundente: “Las partes y las letradas parecen encontrarse enfocadas en la cuestión patrimonial, en denunciar continuos incumplimientos, y solicitar que se efectivicen multas, en lugar de hacer un análisis profundo respecto del estado en el que se encuentran las niñas”.

Además, Hagopián cuestionó la falta de autocrítica de los padres frente al conflicto familiar y advirtió sobre las consecuencias que la exposición de la disputa podría generar en las menores.

“No existe entre ellos el mínimo grado de autocrítica y reflexión del por qué se llegó a esta situación dañina. Y nociva a punto tal de exponer a sus hijas a tanto dolor y angustia”, continuó Candalaft durante el programa conducido por Mariana Fabbiani.

Ante este escenario, el juez reclamó un cambio de postura tanto de la empresaria y el futbolita como de sus respectivas representantes legales, con el objetivo de encontrar una salida que permita proteger a las niñas. “Las partes y las letradas deberían tener una actitud superadora y reflexiva en procura de revertir la desafortunada situación que viven las menores por exclusiva responsabilidad de sus adultos responsables”, expresó.

Otro de los elementos que aparece en la resolución es un informe elaborado por la licenciada Fernanda Mattera el pasado 20 de agosto. Según explicó Candalaft, el documento alertó sobre la existencia de maltrato emocional hacia las menores y recomendó determinadas medidas que, de acuerdo con el juez, no habrían sido consideradas por los adultos.

“Frente a ese informe, alarmante por cierto, dice el juez, dado que se indica el maltrato emocional en el que se encuentran inmersas las mismas, ninguna consideración han efectuado tendiente a llevar a cabo las sugerencias allí indicadas”, explicó el periodista.

Finalmente, Hagopián volvió a referirse a los reiterados incumplimientos de las decisiones judiciales y advirtió que esta situación podría colocar a las niñas en una posición de especial vulnerabilidad. En ese contexto, el magistrado dejó planteada la necesidad de tomar medidas para garantizar que sus intereses queden por encima del enfrentamiento entre sus padres.

“El incumplimiento reiterado y recíproco de las órdenes judiciales revela la imposibilidad de los progenitores de anteponer las necesidades de sus hijas a sus conflictos personales, colocando a las niñas en un estado de vulnerabilidad que exige que tomen las medidas necesarias para velar por sus intereses”, señaló.