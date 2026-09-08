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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 8 + 15 + 7 - (12 + 7) + 14.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con sumas y restas puede sorprenderte al resolver

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 18 × 8 + 15 + 7 - 19 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 8 = 144

La expresión queda así: 144 + 15 + 7 - 19 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

144 + 15 = 159 |

159 + 7 = 166 |

166 - 19 = 147 |

147 + 14 = (?)

Resultado final: 161

La confusión más común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, mirar primero los paréntesis y después la multiplicación cambia por completo el camino. Por eso, más que una simple cuenta, este juego sirve para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y rapidez mental de una forma liviana y entretenida.

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