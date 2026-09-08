Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 18 × 8 + 15 + 7 - 19 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 8 = 144

La expresión queda así: 144 + 15 + 7 - 19 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

144 + 15 = 159 |

159 + 7 = 166 |

166 - 19 = 147 |

147 + 14 = (?)

Resultado final: 161

La confusión más común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, mirar primero los paréntesis y después la multiplicación cambia por completo el camino. Por eso, más que una simple cuenta, este juego sirve para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y rapidez mental de una forma liviana y entretenida.