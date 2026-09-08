Prime Video redobla su apuesta por la programación juvenil tras los éxitos de Off Campus, Culpables y Maxton Hall

(Foto: Gentileza Prime Video).

La autora C.S. Quill, de Campus Drivers, añadió: "Carmen aportó muchísimo al papel. Tiene una manera increíble de mostrar las emociones. A veces no necesita decir nada; sabes exactamente lo que Lois está sintiendo. Tomó a mi personaje y lo hizo aún más especial. Así que ahora, cuando imagino a Lois, veo a Carmen".

Algunos de los miembros del elenco también comentaron: Ananya Panday (Call Me Bae): "Ella es simplemente una chica definida por las etiquetas que le han impuesto, que está muy perdida, que es vista como una esposa trofeo o una hija trofeo, y que de alguna manera quiere dejar todo eso atrás y crear algo por sí misma. Darme cuenta de por qué es cómo es me ayudó a descubrir el amor que hay en su corazón".

Hugo Diego García (Enfrentados: Marfil y Ébano):"Trabajamos muy duro en una de las escenas finales. Creemos que es la mejor parte de la película". Ester Expósito continuó: "Es mucho más oscura y extrema. Los personajes están separados y simplemente luchan por sobrevivir".

Lisa-Marie Koroll (Drive – The Pretenders): "Cada escena que verán en la película fue grabada en una pista de carreras. Recorrimos la pista a 160 kilómetros por hora bajo la lluvia. Fue una locura; básicamente, era como estar en una montaña rusa".

(Foto: Gentileza Prime Video).

Entre los anuncios y adelantos revelados en el marco del evento figuran

Primeras imágenes oficiales de Boys of Tommen (Serie, Reino Unido) con Nancy Surridge como Shannon Lynch y Conor Sánchez como Johnny Kavanagh, además de un mensaje en vídeo del elenco de la anticipada serie de televisión basada en el fenómeno de BookTok y saga superventas número 1 del The New York Times de la autora irlandesa Chloe Walsh.

con Nancy Surridge como Shannon Lynch y Conor Sánchez como Johnny Kavanagh, además de un mensaje en vídeo del elenco de la anticipada serie de televisión basada en el fenómeno de BookTok y saga superventas número 1 del The New York Times de la autora irlandesa Chloe Walsh. Primeras imágenes de Love Me Love Me 2 (película, Italia) protagonizada por Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, Luca Melucci y Andrea Guo; la segunda película basada en el fenómeno literario y éxito de Wattpad de Stefania S., con estreno previsto para 2027.

(película, Italia) protagonizada por Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, Luca Melucci y Andrea Guo; la segunda película basada en el fenómeno literario y éxito de Wattpad de Stefania S., con estreno previsto para 2027. Primeras imágenes de Culpa nuestra: Londres (película, Reino Unido) protagonizada por Asha Banks y Matt Broome. Es la entrega final de la adaptación británica de la trilogía literaria Culpables de Mercedes Ron que se lanzará en 2027.

(película, Reino Unido) protagonizada por Asha Banks y Matt Broome. Es la entrega final de la adaptación británica de la trilogía literaria Culpables de Mercedes Ron que se lanzará en 2027. Mensaje en video del elenco de Off Campus (serie, Estados Unidos), protagonizada por Ella Bright y Belmont Cameli. La serie está basada en la exitosa saga de libros de Elle Kennedy, uno de los debuts de series más grandes en la historia de Prime Video.

(Foto: Gentileza Prime Video).

Entre los actores y autores que asistieron al evento se encontraban

Ester Expósito y Hugo Diego García de Enfrentados: Marfil (España), basada en la exitosa novela de Mercedes Ron, se estrena el 9 de septiembre.

y de (España), basada en la exitosa novela de Mercedes Ron, se estrena el 9 de septiembre. Vittoria di Savoia y Lucas Barski de You+Me - Against the World (Francia), basada en las exitosas novelas de Emma Green, a estrenarse el 18 de septiembre.

de (Francia), basada en las exitosas novelas de Emma Green, a estrenarse el 18 de septiembre. Lili Reinhart de La hipótesis del amor (EE. UU.), basada en la novela superventas del The New York Times de Ali Hazelwood, con estreno el 23 de septiembre.

de (EE. UU.), basada en la novela superventas del The New York Times de Ali Hazelwood, con estreno el 23 de septiembre. Lisa-Marie Koroll de Drive - The Pretenders (Alemania), basada en el éxito de Wattpad, a estrenarse el 28 de octubre.

de (Alemania), basada en el éxito de Wattpad, a estrenarse el 28 de octubre. Carmen Kassovitz y la autora C.S. Quill de Campus Drivers (Francia), basada en la serie internacional de libros de romance universitario, con estreno en noviembre.

y la autora de (Francia), basada en la serie internacional de libros de romance universitario, con estreno en noviembre. Irene Balmes, Gleb Abrosimov, Pau Simon y Pablo Scapigliati de Perfectos mentirosos (España), basada en el fenómeno de Wattpad, se estrena en noviembre.

y de (España), basada en el fenómeno de Wattpad, se estrena en noviembre. Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten de Maxton Hall - Un mundo entre nosotros Temporada 3 (Alemania), la serie Original internacional más vista de Prime Video, que estrena el 9 de diciembre.

y de (Alemania), la serie Original internacional más vista de Prime Video, que estrena el 9 de diciembre. Ananya Panday de Call Me Bae Temporada 2 (India), la exitosa serie india, próximamente.

de (India), la exitosa serie india, próximamente. Alícia Falcó, Fernando Líndez y Diego Vidales de Dímelo en secreto (España), la segunda entrega de la exitosa trilogía Dímelo de Mercedes Ron, con estreno a principios de 2027.

y de (España), la segunda entrega de la exitosa trilogía Dímelo de Mercedes Ron, con estreno a principios de 2027. Pepe Barroso Silva, Mia Jenkins y Luca Melucci de Love Me Love Me 2 (Italia), basada en el fenómeno de Wattpad de Stefania S., a estrenarse en 2027.

y de (Italia), basada en el fenómeno de Wattpad de Stefania S., a estrenarse en 2027. Mercedes Ron, autora de la franquicia Culpables, las producciones Originales internacionales más vistas de Prime Video, así como de la trilogía Dímelo y la bilogía Enfrentados (España), quien cuenta con un acuerdo de preferencia con Amazon MGM Studios.

El Obsessed Retreat fue una celebración de las historias juveniles, con proyecciones especiales de La hipótesis del amor, Maxton Hall - Un mundo entre nosotros Temporada 3, Enfrentados: Marfil, You+Me - Against the World, Drive - The Pretenders y Perfectos mentirosos, paneles de discusión con los actores y autores, mensajes especiales en vídeo del reparto de Off Campus y Boys of Tommen, adelantos exclusivos de la próxima programación juvenil, lecturas de libros por parte de sus autores, experiencias inmersivas y mucho más. El evento da continuidad al Prime Video: Retreat celebrado en Ibiza (España) el año pasado y al evento inaugural para fans Obsessed Fest que se llevó a cabo en Los Ángeles en junio de 2026.