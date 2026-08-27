Regla 60-30-10: el truco de interiorismo para combinar colores sin recargar la casa

De todos modos, no se trata de una regla cerrada. La diseñadora Amanda Wyatt señaló a House Beautiful que en interiorismo no existen normas absolutas, aunque esta proporción puede servir como una primera referencia para quienes encaran la decoración por su cuenta.

Cómo aplicarla sin que parezca una fórmula rígida

La lógica del 60-30-10 funciona porque ayuda al ojo a reconocer qué color manda en la habitación y cuáles lo acompañan. Si todos los tonos tienen el mismo peso visual, el resultado puede verse disperso. En cambio, cuando hay un predominio claro, el ambiente suele percibirse más ordenado.

Eso no significa que haya que medir cada superficie ni hacer una cuenta exacta. La proporción puede adaptarse a distintos estilos, desde paletas intensas hasta propuestas más suaves o monocromáticas. En este último caso, la regla no depende de tres colores completamente distintos, sino de variaciones dentro de una misma familia: por ejemplo, tonos claros, medios y oscuros de una misma gama.

También puede haber excepciones. Un espacio puede funcionar con otro reparto, como un 40% para un color y un 20% para un acento, o incluso con una paleta de solo dos tonos. Lo importante es conservar una relación visual entre lo que domina, lo que acompaña y lo que aparece como detalle.

Por qué el color no es lo único que importa en una casa

Aunque la regla 60-30-10 pertenece al mundo de la decoración, la experiencia de un hogar no depende únicamente de la paleta elegida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) remarca que la vivienda influye en la salud y el bienestar a través de múltiples factores ambientales, como la ventilación, la luz natural, la temperatura, los materiales y la exposición al ruido.

La OMS también advierte que una vivienda de mala calidad puede agravar problemas como ansiedad, depresión y otras condiciones de salud mental. En sus lineamientos sobre entornos residenciales, el organismo destaca la importancia de contar con espacio adecuado, buena ventilación, iluminación suficiente, privacidad y confort.

En ese marco, elegir bien los colores puede contribuir a que un ambiente se sienta más armónico, pero no reemplaza otras condiciones clave del hogar. La regla 60-30-10 sirve como herramienta práctica para evitar combinaciones caóticas y tomar decisiones con más criterio, siempre dentro de una mirada más amplia sobre cómo se vive y se habita cada espacio.