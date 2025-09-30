En vivo Radio La Red
RECETA

El truco que cambia todo: el secreto para que la provoleta a la parrilla salga perfecta

La provoleta a la parrilla es un clásico del asado argentino, pero lograr que quede dorada por fuera y cremosa por dentro no siempre es sencillo. Con algunos secretos de cocción y preparación, este queso se puede convertir en la estrella de cualquier reunión.

La provoleta es un queso semiduro, típicamente elaborado con leche de vaca, que se ha consolidado como un emblema del asado argentino. Servida caliente, su textura fundida y su sabor intenso hacen que cualquier parrillada gane un plus de sofisticación y sabor. Sin embargo, muchos aficionados a la parrilla se frustran al intentar cocinarla: se quema, se pega a la rejilla o se desarma antes de llegar a la mesa.

La clave está en controlar la temperatura, el tipo de recipiente y la preparación del queso, además de incorporar algunos ingredientes que potencian su sabor y textura.

Qué necesitás para una provoleta exitosa

  • Queso provoleta de calidad: generalmente en discos de 150 a 200 gramos. Es importante que sea firme y no demasiado húmedo, ya que la humedad excesiva provoca que se derrita de forma descontrolada.

  • Aceite o manteca: para engrasar la base y evitar que se pegue.

  • Condimentos: orégano, ají molido, pimienta negra o hierbas frescas.

  • Opcional: unas gotas de vino blanco o jugo de limón para realzar el sabor.

Paso a paso para la parrilla perfecta

  • Precalentar la parrilla: es fundamental que el calor sea moderado. Una temperatura demasiado alta quema el queso por fuera mientras el interior queda sólido.

  • Preparar la base del queso: pincelá la provoleta con aceite de oliva o manteca. Esto forma una fina capa que evita que se adhiera al recipiente o a la parrilla.

  • Elegir el soporte: se puede usar una plancha de hierro, sartén parrillera o directamente la rejilla con un disco de metal debajo. La idea es que el calor llegue de manera uniforme y no haya contacto directo con el fuego.

  • Condimentar: espolvoreá orégano, pimienta y, si querés, un toque de ají molido antes de llevarlo a la parrilla.

  • Cocción: colocar la provoleta sobre el fuego indirecto. El queso comenzará a derretirse en los bordes primero; dejalo cocinar de 5 a 8 minutos. Evitar moverlo durante este tiempo para mantener la forma.

  • Toque final: cuando los bordes estén dorados y el centro cremoso, retiralo con una espátula. Servir inmediatamente.

Tips que marcan la diferencia

  • Evitar el fuego directo: el queso se derrite muy rápido y puede perder su forma si está sobre brasas muy fuertes.

  • Usar un disco más grueso: si es muy fino, se desarma antes de derretirse por completo.

  • Personalizar los sabores: algunas personas agregan aceitunas, rodajas de tomate o pimientos asados sobre la provoleta justo antes de retirarla del fuego. Esto potencia el sabor y aporta color.

  • Servir caliente: la provoleta pierde textura rápidamente cuando se enfría. Por eso, es ideal que llegue a la mesa recién salida de la parrilla.

Un clásico que conquista a todos

Dominar la provoleta a la parrilla convierte un asado cualquiera en una experiencia especial. Con un poco de paciencia y atención a los detalles, se logra un queso dorado por fuera, cremoso por dentro, con un sabor que combina perfectamente con pan fresco, vino tinto o incluso ensaladas frescas.

No importa si sos principiante o un experto en la parrilla: aplicar estos secretos garantiza que la provoleta deje de ser un desafío y pase a ser la estrella de la mesa.

