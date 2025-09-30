El truco que cambia todo: el secreto para que la provoleta a la parrilla salga perfecta

Paso a paso para la parrilla perfecta

Precalentar la parrilla : es fundamental que el calor sea moderado. Una temperatura demasiado alta quema el queso por fuera mientras el interior queda sólido.

Preparar la base del queso : pincelá la provoleta con aceite de oliva o manteca. Esto forma una fina capa que evita que se adhiera al recipiente o a la parrilla.

Elegir el soporte : se puede usar una plancha de hierro, sartén parrillera o directamente la rejilla con un disco de metal debajo . La idea es que el calor llegue de manera uniforme y no haya contacto directo con el fuego.

Condimentar : espolvoreá orégano, pimienta y, si querés, un toque de ají molido antes de llevarlo a la parrilla.

Cocción : colocar la provoleta sobre el fuego indirecto. El queso comenzará a derretirse en los bordes primero; dejalo cocinar de 5 a 8 minutos. Evitar moverlo durante este tiempo para mantener la forma.

Toque final: cuando los bordes estén dorados y el centro cremoso, retiralo con una espátula. Servir inmediatamente.

Tips que marcan la diferencia

Evitar el fuego directo : el queso se derrite muy rápido y puede perder su forma si está sobre brasas muy fuertes.

Usar un disco más grueso : si es muy fino, se desarma antes de derretirse por completo.

Personalizar los sabores : algunas personas agregan aceitunas, rodajas de tomate o pimientos asados sobre la provoleta justo antes de retirarla del fuego. Esto potencia el sabor y aporta color.

Servir caliente: la provoleta pierde textura rápidamente cuando se enfría. Por eso, es ideal que llegue a la mesa recién salida de la parrilla.

Un clásico que conquista a todos

Dominar la provoleta a la parrilla convierte un asado cualquiera en una experiencia especial. Con un poco de paciencia y atención a los detalles, se logra un queso dorado por fuera, cremoso por dentro, con un sabor que combina perfectamente con pan fresco, vino tinto o incluso ensaladas frescas.

No importa si sos principiante o un experto en la parrilla: aplicar estos secretos garantiza que la provoleta deje de ser un desafío y pase a ser la estrella de la mesa.