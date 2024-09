image.png Así vas a poder leer los mensajes borrados en WhatsApp. Foto: Whatsapp

¿Cómo ver los mensajes eliminados de WhatsApp?

En los celulares con Android, hay un sistema de notificaciones que te permite acceder a un registro donde aparecen los mensajes que llegan a la barra de notificaciones: mails, llamadas, mensajes de WhatsApp, entre otros. Gracias a esto, es posible recuperar mensajes, incluso los de la app de mensajería de Meta.

Este registro no borra los mensajes, aunque hayas eliminado el chat de la conversación. Sin embargo, para poder verlo, tenés que tener esta función habilitada, porque si no, no vas a poder acceder al contenido borrado. O sea, si querés sacarte la duda, tenés que haber activado la opción de antemano.

Activalo de esta manera:

Para hacerlo, tenés que ir a "Ajustes del celular" - "Notificaciones" y luego seleccionar "Ajustes avanzados".

Después, entrás en "Historial de notificaciones" y ahí vas a encontrar una lista con los últimos mensajes recibidos, incluyendo los eliminados, que vas a poder leer. Te va a mostrar todas las notificaciones borradas y después de un día, se organizan por aplicación.