Robert De Niro se luce en Netflix con esta película que obtuvo 10 nominaciones a los Premios Oscar.

La trama no se limita a narrar crímenes y conspiraciones. Scorsese presenta un relato íntimo sobre amistad, poder y traición, mostrando cómo las decisiones de Sheeran lo arrastran hacia un destino marcado por la violencia y la soledad.

El regreso de Scorsese al género que lo consagró

Martin Scorsese construyó una filmografía marcada por historias de crimen organizado y personajes atrapados entre la lealtad y la ambición. Sin embargo, con El irlandés llevó el género a otro nivel. El director elaboró una narrativa que abarca varias décadas y que se detiene en los matices humanos de sus protagonistas.

El irlandés Netflix 2

La película tuvo su estreno mundial en 2019 y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados del año. Obtuvo 10 nominaciones al Oscar, aunque no consiguió llevarse ninguna estatuilla. Pese a ello, su impacto cultural la consolidó como una de las producciones más influyentes de los últimos tiempos.

"El irlandés" y la apuesta técnica innovadora

Uno de los aspectos más comentados de El irlandés fue la tecnología de rejuvenecimiento digital aplicada al trío protagónico. Gracias a este recurso, el espectador puede ver a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci interpretando a sus personajes a lo largo de varias décadas, desde los años 50 hasta los 70, sin recurrir a cambios de actores.

Este avance técnico supuso un reto enorme para el equipo de producción, ya que la intención de Scorsese era mantener la continuidad dramática en cada etapa de la historia. Así, el film se transformó en un referente de innovación dentro del cine contemporáneo.

El irlandés Netflix 3

El elenco de "El irlandés" con De Niro

Robert De Niro

Al Pacino

Joe Pesci

Harvey Keitel

Ray Romano

Bobby Cannavale

Anna Paquin

Stephen Graham

Stephanie Kurtzuba

Kathrine Narducci

"El irlandés" y un hito en la era del streaming

El estreno en Netflix no estuvo exento de polémica. Algunos sectores de la industria cinematográfica cuestionaron que una producción de tal magnitud se distribuyera principalmente en streaming. Sin embargo, el tiempo demostró que la plataforma fue clave para que la película llegara a millones de espectadores en todo el mundo.

Además, el caso de El irlandés abrió un debate sobre el futuro del cine: ¿es posible que las grandes epopeyas cinematográficas encuentren su espacio fuera de la sala tradicional? Scorsese defendió su decisión, argumentando que lo importante era que la obra pudiera ser vista, sin importar el formato.

El irlandés Netflix 4

Por qué ver la película "El irlandés"

A pesar de su extensa duración, El irlandés se convirtió en una de esas películas que invitan a ser revisitadas. Cada visionado permite descubrir nuevos matices, desde pequeños gestos de los actores hasta detalles en la puesta en escena que revelan la minuciosidad de Scorsese.

Es, en definitiva, una de las producciones más ambiciosas de Netflix y un testimonio de lo que sucede cuando se reúnen en un mismo proyecto tres de los mejores actores de todos los tiempos bajo la dirección de un maestro del cine.

Tráiler de "El irlandés" en Netflix