Robert De Niro se luce en Netflix con esta película que obtuvo 10 nominaciones a los Premios Oscar.

Está en Netflix, fue nominada a diez Premios Oscar y la protagoniza Robert De Niro. Con estas credenciales, resulta imposible que pase desapercibida en el catálogo de la plataforma. Se trata de "El irlandés", la película dirigida por Martin Scorsese que unió a tres gigantes de la actuación: De Niro, Joe Pesci y Al Pacino.

Más que un relato de gánsteres, es una obra cinematográfica que explora la amistad, la traición y el precio que implica dedicar una vida entera a la violencia y al poder.

De qué trata "El irlandés" en Netflix

El irlandés relata la vida de Frank Sheeran, interpretado por Robert De Niro. Excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, Sheeran comienza como camionero, pero su vida da un giro cuando entra en contacto con Russell Bufalino, capo mafioso interpretado por Joe Pesci.

El irlandés Netflix 1

Bajo su protección, Sheeran se convierte en un sicario confiable para la mafia. Con el tiempo, es enviado a colaborar con Jimmy Hoffa, el poderoso líder sindical encarnado por Al Pacino, cuya misteriosa desaparición sigue siendo uno de los enigmas más resonantes de la historia estadounidense.

La trama no se limita a narrar crímenes y conspiraciones. Scorsese presenta un relato íntimo sobre amistad, poder y traición, mostrando cómo las decisiones de Sheeran lo arrastran hacia un destino marcado por la violencia y la soledad.

El regreso de Scorsese al género que lo consagró

Martin Scorsese construyó una filmografía marcada por historias de crimen organizado y personajes atrapados entre la lealtad y la ambición. Sin embargo, con El irlandés llevó el género a otro nivel. El director elaboró una narrativa que abarca varias décadas y que se detiene en los matices humanos de sus protagonistas.

El irlandés Netflix 2

La película tuvo su estreno mundial en 2019 y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados del año. Obtuvo 10 nominaciones al Oscar, aunque no consiguió llevarse ninguna estatuilla. Pese a ello, su impacto cultural la consolidó como una de las producciones más influyentes de los últimos tiempos.

"El irlandés" y la apuesta técnica innovadora

Uno de los aspectos más comentados de El irlandés fue la tecnología de rejuvenecimiento digital aplicada al trío protagónico. Gracias a este recurso, el espectador puede ver a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci interpretando a sus personajes a lo largo de varias décadas, desde los años 50 hasta los 70, sin recurrir a cambios de actores.

Este avance técnico supuso un reto enorme para el equipo de producción, ya que la intención de Scorsese era mantener la continuidad dramática en cada etapa de la historia. Así, el film se transformó en un referente de innovación dentro del cine contemporáneo.

El irlandés Netflix 3

El elenco de "El irlandés" con De Niro

  • Robert De Niro
  • Al Pacino
  • Joe Pesci
  • Harvey Keitel
  • Ray Romano
  • Bobby Cannavale
  • Anna Paquin
  • Stephen Graham
  • Stephanie Kurtzuba
  • Kathrine Narducci

"El irlandés" y un hito en la era del streaming

El estreno en Netflix no estuvo exento de polémica. Algunos sectores de la industria cinematográfica cuestionaron que una producción de tal magnitud se distribuyera principalmente en streaming. Sin embargo, el tiempo demostró que la plataforma fue clave para que la película llegara a millones de espectadores en todo el mundo.

Además, el caso de El irlandés abrió un debate sobre el futuro del cine: ¿es posible que las grandes epopeyas cinematográficas encuentren su espacio fuera de la sala tradicional? Scorsese defendió su decisión, argumentando que lo importante era que la obra pudiera ser vista, sin importar el formato.

El irlandés Netflix 4

Por qué ver la película "El irlandés"

A pesar de su extensa duración, El irlandés se convirtió en una de esas películas que invitan a ser revisitadas. Cada visionado permite descubrir nuevos matices, desde pequeños gestos de los actores hasta detalles en la puesta en escena que revelan la minuciosidad de Scorsese.

Es, en definitiva, una de las producciones más ambiciosas de Netflix y un testimonio de lo que sucede cuando se reúnen en un mismo proyecto tres de los mejores actores de todos los tiempos bajo la dirección de un maestro del cine.

Tráiler de "El irlandés" en Netflix

