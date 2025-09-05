Daniela Celis deslumbró con fotos subidas de tono, pero un detalle indignó a todos

Daniela Celis 3

Las fotos al límite de Daniela Celis luego de comprobar que Thiago Medina le fue infiel

Dicen que la venganza se sirve fría… o como se pueda. Entre ajustar cuentas por las infidelidades de Thiago Medina y demostrar que sigue siendo atractiva y llena de energía, Daniela Celis compartió una serie de fotos “al límite” que causaron sensación entre hombres y mujeres por igual. Muchos coincidieron en que no tardará en encontrar a alguien que la quiera acompañar. La verdadera pregunta es cómo se siente ella al respecto.

Todo comenzó cuando decidió invitar a su ex a un programa de streaming para entrevistarlo en vivo. Le hizo numerosas preguntas, aunque su objetivo era claro: indagar sobre sus supuestas “escapadas” con Katia La Tana y Belén Etchart, quienes también participaron de Gran Hermano, pero en distintas temporadas.

daniela celis

Daniela esperaba que Thiago negara todo, que asegurara que no había pasado nada con ninguna de las dos y que ella era, es y seguirá siendo su gran y único amor. Sin embargo, muchas veces lo que uno desea y la realidad no coinciden, como aquel viejo meme de Twitter que dice "expectativa-realidad" o "lo que deseo-lo que me pasa". Y sí, Daniela Celis lo vivió en carne propia.

En el caso de Etchart, Thiago ofreció una respuesta esquiva y ambigua: el clásico "sí pero no" que generó más preguntas que certezas. Hasta ese momento, Daniela todavía podía aferrarse a alguna ilusión: fingir que no escuchó bien, interpretar sus palabras a su favor o creer en la versión que él le dio. Pero cuando la conversación se centró en La Tana Katia, las dudas se desvanecieron.

Al intentar confirmar si había pasado algo con La Tana, Thiago no dudó y admitió el rumor en vivo: "Sí, estuvimos, la pasé bien, fue lindo". La reacción de Daniela fue inmediata: su rostro cambió en cuestión de segundos. No lloró en ese instante porque no podía; era como aceptar la derrota en el peor momento. Pero en su interior, seguramente se retiró, se metió en la cama y dejó que las penas la consumieran durante horas. Estaba completamente destrozada.

Daniela Celis Thiago a24

Más tarde, comenzaron a llamarla a distintos programas y entonces las lágrimas ya no pudieron contenerse. Para empeorar las cosas, Katia confirmó después que había estado con Thiago y hasta le dio buena puntuación como amante. Fue en ese momento que Daniela Celis comprendió que no le quedaba otra opción que vengarse. Su revancha llegó en forma de fotos "con todo", publicadas con total desparpajo, para que Thiago viera lo que perdió y el resto también pudiera comprobar "todo" lo que ella tiene para ofrecer.