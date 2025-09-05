La filosa reacción de Luis Ventura después de que Wanda Nara lo acusase de recibir sobres: "Que pida..."

Embed

Pero claro que eso no fue todo. Porque el prestigioso periodista que cuenta con una vasta trayectoria profesional de más de cuatro décadas que avalan cada una de sus informaciones, recordó que Wanda puso en práctica una similar estrategia económica tanto en su escandalosa separación de Maxi López como ahora de Mauro Icardi.

"De la misma manera que se la pasó reclamándole a Maxi López durante años para finalmente cosechar un buen patrimonio, implementó ahora la misma mecánica para reclamarle a Icardi", remarcó el conductor de Secretos Verdaderos (América TV).

Y continuó señalando que "en una especie de mini conferencia que hizo quedó claro que en el Chateau tiene seis departamentos que arrenda y que factura. Es decir, los alquila desde el patrimonio que logró reunir", para advertir letal: "Se ve que el show del sobre les funcionó bien".

"Ya que ella es muy efectiva con los sobres, que cobre el mío también total somos amigos y me lo puede alcanzar", concluyó entonces más punzante que nunca Luis Ventura si bien está más que claro que ni bien comiencen las grabaciones de MasterChef aclararán cada uno de sus dichos frente a frente, y con la audiencia como testigo.

Quiénes son los famosos participarán en MasterChe Celebrity junto a Luis Ventura

A pesar de las varias postergaciones, la espera terminó. Este jueves, tras el duelo entre la Selección Argentina y Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe usó el prime time para anunciar una de sus apuestas más fuertes del último trimestre del año: la nueva edición de MasterChef Celebrity. Wanda Nara, junto a Vero Lozano, fueron las encargadas de presentar oficialmente a las figuras que competirán en el reality culinario.

Las conductoras fueron sacando bolas numeradas y con cada número fueron revelando los nombres de las figuras que se sumarán al certamen. Cuando Lozano sacó el número 12, anunció que Pablo Lescano, de Damas Gratis, se pondrá el delantal. Luego, con el número 21, se confirmó la participación de Evangelina Anderson.

El número 15 trajo consigo el nombre de Alex Pelao, el influencer que arrasa en TikTok con sus videos virales. También se sumará Valentina Cervantes, pareja del campeón del mundo Enzo Fernández, quien debutará en la televisión argentina.

Con el número 14, Wanda y Vero anunciaron a Luis Ventura, que se animará a mostrar sus habilidades en la cocina. A él se suman Sofi Martínez, periodista deportiva; la cantante La Joaqui; el tenista Diego “Peque” Schwartzman; y la influencer Momi Giardina.

Pero la sorpresa más comentada llegó con el número 10: Wanda Nara comfirmó que su ex, Maxi López, será parte del certamen. A continuación, se sumaron más nombres al listado: Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango y Susana Roccasalvo.

La lista siguió creciendo con el exboxeador Jorge “Roña” Castro, el youtuber Ian Lucas, Marixa Balli y la actriz Eugenia Tobal, expareja de Nicolás Cabré.

Y como si fuera poco, también competirán el actor Agustín “Cachete” Sierra y el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín. En tanto, los últimos cuatro participantes confiaron que se revelarían este viernes por la pantalla de Telefe, completando así el plantel de figuras que buscarán conquistar al jurado con sus platos.