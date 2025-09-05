Adivinanza: quién es el personaje entrañable que se esconde en las 3 pistas

¿Adivinaste de quién se trata? ¿En qué pista lo descubriste? Si acertaste, ¡felicitaciones! Y si no, ya habrá revancha.

Respuesta: El personaje es Don Ramón, padre de La Chilindrina en la ficción, interpretado por Ramón Valdés.

Era un hombre viudo y desempleado, siempre con la renta atrasada, lo que lo llevaba a tener divertidos enfrentamientos o incluso a escapar del Señor Barriga. Su relación con El Chavo era entrañable, combinando complicidad, cariño y algunas discusiones inevitables. Además, protagonizaba chistes y enredos con Doña Florinda, quien lo regañaba con frecuencia, muchas veces de manera injusta.

La vida de Ramón Valdés

Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Creció en una familia marcada por el arte, con hermanos que también fueron figuras destacadas en el espectáculo, como Germán “Tin Tan” y Manuel “El Loco” Valdés.

Antes de sumarse al elenco de Roberto Gómez Bolaños, trabajó en decenas de producciones mexicanas, generalmente en papeles secundarios, pero su talento y espontaneidad lo hicieron destacar. El gran salto llegó en los años 70, cuando Chespirito lo convocó y su carrera tomó proyección internacional. En 1988 falleció víctima de un cáncer de estómago.

Otros personajes en los programas de Chespirito

Aunque su papel más recordado fue Don Ramón, Valdés también encarnó a diversos personajes en El Chapulín Colorado, generalmente villanos o figuras que desafiaban al héroe. Además, tuvo apariciones en sketches como Los Caquitos, donde compartía escenas con Roberto Gómez Bolaños y Rubén Aguirre.

Su capacidad para aportar frescura y naturalidad lo convirtió en una pieza fundamental dentro del grupo de Chespirito.