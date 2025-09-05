En vivo Radio La Red
El estremecedor relato de Emanuel Moriatis del robo sobre la Panamericana: "Me tiraron dos balazos"

El ex piloto de Turismo Carretera (TC) relató el momento de tensión que vivió cuando los delincuentes se llevaron su moto y sus pertenencias. "Estoy vivo de milagro", sostuvo.

El estremecedor relato de Emanuel Moriatis del robo sobre la Panamericana. 

Todavía conmocionado por el robo de su moto en plena Autopista Panamericana, Emanuel Moriatis contó los detalles del asalto y de cómo los delincuentes le dispararon dos veces. “Estoy vivo de milagro”, reconoció el ex piloto de Turismo Carretera (TC) quien finalmente recuperó su rodado y su teléfono que se habían llevado los motochorros.

Los hechos transcurrieron en Avellaneda. (Foto: archivo)

En A24, desde el autódromo, Moriatis comentó: “Se pusieron al costado, casi como para chocarme, y me cruzaron la moto” y además detalló: “Cuando me bajé con el casco y la mochila atrás comencé a caminar para atrás y a ahí me apuntaron directamente. Me dispararon dos veces, no me resistí enseguida le di todo”.

Dos tiros, ya había frenado, ya había soltado la moto, ¿con qué necesidad?”, relató el ex campeón de TC y resaltó: “Lo único que puedo hacer es avisarles a los demás que tengan cuidado”, resaltó.

El que venía atrás me mostró el revólver, me hace señas como que frene y cuando me hace la segunda seña, pum, tira un tiro para el piso. Automáticamente freno y suelto la moto. Medio que me voy caminando rápido, pero para atrás, mirándolos. No me quise dar vuelta y correr sin verlos, porque uno piensa que no pueden prender la moto, me tiran un tiro, no sabés qué hacer. Es un segundo”, narró Moriatis.

“Cuando me tira el tiro y freno, me quedo quieto como congelado y se me lanza encima, me saca el bolso que tenía, me empieza a bolsiquear. ‘Dame todo, dame todo, dame todo, dame todo’. Todo lo que tenía“, continuó.

Yo no los escuchaba bien por el casco, pero calculo que querían mi mochila, que al final se las dí. El robo fue en el mismo lugar en donde asaltaron a un amigo mío bajo la misma modalidad”, comentó el ex piloto.

Luego del asalto, con la adrenalina del momento comentó que: “Hay gente buena, que me levantaron y más adelante encontramos mi moto abandonada, con las llaves puestas y la recuperé, luego con el localizador del celular di con el teléfono. A la vuelta quise hacer la denuncia en Tres de Febrero y no me la tomaron por la justificación, lo mismo me pasó en Pilar”.

Cómo fue el robo que sufrió Emanuel Moriatis

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45, cuando Moriatis, a bordo de su Ducati 1200 Multistrada, quedó atrapado en un embotellamiento con autos completamente detenidos. Como suele suceder en esos casos, las motos avanzaban por el lateral derecho, una zona que no está habilitada para circular en moto, encerradas entre el paredón de contención y la fila de vehículos.

Una vez abajo del vehículo, uno de los ladrones disparó mientras Moriatis intentaba huir corriendo en dirección contraria a los autos. El piloto quedó paralizado por la situación. En ese momento, le robaron la mochila que llevaba. Había autos parados al lado, pero nadie hizo nada. “En ese momento pasó todo muy rápido”, explicó.

Moriatis fue campeón del TC en 2009 (Foto: Télam)
Moriatis fue campe&oacute;n del TC en 2009 (Foto: T&eacute;lam)

Moriatis fue campeón del TC en 2009 (Foto: Télam)

Ya sin la moto ni sus pertenencias, un joven se detuvo para ayudarlo. Le prestó un celular para llamar a su familia y lo acercó hasta su casa. Sorprendentemente, apenas a un kilómetro del lugar del asalto, apareció su moto. Estaba detenida con la pata de apoyo puesta, como si hubiera sido dejada intencionalmente. “No sé si pensaron que tenía rastreador o qué”, especuló. “Después pude tranquilizar a mi familia y hoy volví al trabajo que estamos armando un evento solidario para el domingo en el autódromo”.

