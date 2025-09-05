El estremecedor relato de Emanuel Moriatis del robo sobre la Panamericana: "Me tiraron dos balazos"

“Cuando me tira el tiro y freno, me quedo quieto como congelado y se me lanza encima, me saca el bolso que tenía, me empieza a bolsiquear. ‘Dame todo, dame todo, dame todo, dame todo’. Todo lo que tenía“, continuó.

“Yo no los escuchaba bien por el casco, pero calculo que querían mi mochila, que al final se las dí. El robo fue en el mismo lugar en donde asaltaron a un amigo mío bajo la misma modalidad”, comentó el ex piloto.

Luego del asalto, con la adrenalina del momento comentó que: “Hay gente buena, que me levantaron y más adelante encontramos mi moto abandonada, con las llaves puestas y la recuperé, luego con el localizador del celular di con el teléfono. A la vuelta quise hacer la denuncia en Tres de Febrero y no me la tomaron por la justificación, lo mismo me pasó en Pilar”.

Cómo fue el robo que sufrió Emanuel Moriatis

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45, cuando Moriatis, a bordo de su Ducati 1200 Multistrada, quedó atrapado en un embotellamiento con autos completamente detenidos. Como suele suceder en esos casos, las motos avanzaban por el lateral derecho, una zona que no está habilitada para circular en moto, encerradas entre el paredón de contención y la fila de vehículos.

Una vez abajo del vehículo, uno de los ladrones disparó mientras Moriatis intentaba huir corriendo en dirección contraria a los autos. El piloto quedó paralizado por la situación. En ese momento, le robaron la mochila que llevaba. Había autos parados al lado, pero nadie hizo nada. “En ese momento pasó todo muy rápido”, explicó.

moriatis-fue-campeon-del-tc-en-2009-foto-telam-QADY435ITVHLVOOIPPB3FLRZ5E Moriatis fue campeón del TC en 2009 (Foto: Télam)

Ya sin la moto ni sus pertenencias, un joven se detuvo para ayudarlo. Le prestó un celular para llamar a su familia y lo acercó hasta su casa. Sorprendentemente, apenas a un kilómetro del lugar del asalto, apareció su moto. Estaba detenida con la pata de apoyo puesta, como si hubiera sido dejada intencionalmente. “No sé si pensaron que tenía rastreador o qué”, especuló. “Después pude tranquilizar a mi familia y hoy volví al trabajo que estamos armando un evento solidario para el domingo en el autódromo”.