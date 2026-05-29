HBO Max: "La casa del dragón" estrena su tercera temporada y es la serie más esperada del año

Qué reveló el tráiler de "La casa del dragón": temporada 3

El avance oficial dejó en claro que la tercera temporada apostará por un tono todavía más oscuro y violento. Las imágenes revelaron enfrentamientos políticos, batallas aéreas entre dragones y momentos cargados de tensión entre los integrantes de la familia Targaryen.

La historia seguirá ambientada 200 años antes de los hechos narrados en Juego de Tronos y cuenta la historia de la Casa Targaryen. La guerra por el Trono de Hierro continuará escalando y pondrá a prueba las alianzas entre los distintos sectores de la familia real.

En el tráiler también aparecieron varios personajes clave que regresarán con mayor protagonismo. Las escenas adelantaron conflictos internos, traiciones y nuevas disputas por el poder dentro de los Siete Reinos.

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Quiénes regresan en la tercera temporada de "La casa del dragón"

El reparto de la tercera temporada está conformado por Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

El equipo detrás de camáras está encabezado por el cocreador, showrunner y productor ejecutivo: Ryan Condal; el cocreador y productor ejecutivo George R. R. Martin; y productores ejecutivos Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett. Basada en "Fuego y Sangre" de George R. R. Martin.

La historia de la Casa Targaryen entrará en una etapa decisiva

La tercera temporada de La casa del dragón llegará en un momento clave para la narrativa de la serie. Luego de los hechos ocurridos anteriormente, los enfrentamientos entre los distintos sectores alcanzarán un punto de no retorno.

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Las alianzas políticas comenzarán a romperse mientras el conflicto por la sucesión del Trono de Hierro provocará nuevas guerras y pérdidas importantes.

El adelanto presentado por HBO insinuó que los dragones volverán a tener un rol central dentro de la batalla. Las imágenes dejaron ver escenas de combate aéreo y grandes despliegues visuales que buscarán superar lo visto en temporadas anteriores.

La producción también mantendrá la combinación de drama político, traiciones familiares y secuencias de acción épicas que caracterizó tanto a Juego de Tronos como a La casa del dragón.

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HBO y HBO Max apuestan nuevamente por uno de sus mayores éxitos

Con el lanzamiento del nuevo tráiler, HBO reforzó la expectativa alrededor de una de sus franquicias más exitosas. La plataforma apostará otra vez por una estrategia de estreno semanal, una fórmula que ya le dio resultados positivos en temporadas anteriores.

La decisión buscará mantener la conversación activa en redes sociales y sostener el impacto episodio tras episodio durante casi dos meses. Los seguidores de la saga ya comenzaron a marcar la fecha del estreno como uno de los grandes eventos televisivos del año.

Cuándo se estrena "La casa del dragón": temporada 3 en HBO y HBO Max

HBO confirmó oficialmente que la tercera temporada de La casa del dragón se estrenará el domingo 21 de junio.

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La serie volverá a emitirse los domingos a las 22.00 horas tanto en HBO como en HBO Max, replicando la tradicional franja horaria que históricamente ocupó Juego de Tronos. La nueva entrega tendrá ocho episodios y finalizará el 9 de agosto.

Con este lanzamiento, la plataforma buscará volver a dominar la conversación global alrededor de las series de fantasía y consolidar el universo basado en las obras de George R.R. Martin.

Tráiler final de "La casa del dragón": temporada 3 en HBO Max