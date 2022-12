Elena y su lema invencible contra el cáncer: "Mis ganas ganan"

En redes sociales, tiene más de medio millón de seguidores, entre ellos muchos famosos como Sara Carbonero.

"Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea", contó la joven en sus perfiles de Twitter e Instagram. "Es muy peligroso, como saben, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más", agregó Huelva en el video.

A pesar de lo que le está pasando, Elena pide que no sientan pena por ella.

"Mi historia es un canto a la vida. Y hay que vivir, y vivir el presente, hay que disfrutar", dijo Huelva en una entrevista reciente al portal 20 Minutos.