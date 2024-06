Ema y su terrible enojo con la producción por obligarlo a hacer algo: "Estoy re caliente..."

“Me chup… un huevo casarme de joda, porque no me lo tomo en joda. Me chu… que Santi se me ría en la cara en un vivo (por Del Moro). Estoy hasta acá”, respondió mientras los chicos le decían que no lo hiciera si no quería.

“Le dije que sí por el show, pero a mi no me gusta. No me gusta que se rían, no me gusta que la gente no sepa sobre mi lucha, sobre la marcha, sobre un montón de cosas. Que en los ´80 nos cagaban a trompadas y nos metían adentro de la cárcel a un montón de tíos, abuelos gays que conozco de la vida”, indicó.