En 15 minutos: Dile adiós a las manchas amarillas de las almohadas

No hay nada más importante para un buen descanso que una almohada limpia y en condiciones. Sin embargo, con el uso diario, es común que aparezcan manchas amarillas que pueden afectar tanto la higiene como la salud de quienes las utilizan. Estas manchas, generalmente causadas por la transpiración, el maquillaje y el contacto constante con el rostro, pueden ser difíciles de eliminar si no se tratan a tiempo. Pero no te preocupes, tenemos un truco casero que te ayudará a mantener tus almohadas como nuevas en pocos pasos y en solo 15 minutos.