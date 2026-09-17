En 1949 llevaron cinco gatos a una isla para combatir una plaga y terminaron provocando una crisis ambiental que dura décadas

Los gatos se reprodujeron, se expandieron por el territorio y empezaron a alimentarse de distintas especies de aves. Décadas después, Sudáfrica tuvo que poner en marcha una operación destinada a eliminarlos.

Pero el problema no terminó cuando desapareció el último felino.

Por el contrario, la ausencia de los gatos permitió que otra especie invasora, los ratones, se convirtiera en una amenaza todavía mayor para las aves.

Ahora, científicos y organizaciones de conservación trabajan en un nuevo proyecto para intentar recuperar el ecosistema, con un costo estimado de unos 25 millones de dólares.

Por qué llevaron cinco gatos a la Isla Marion en 1949

La Isla Marion se encuentra aproximadamente a 2.300 kilómetros al sur del continente africano y forma parte del archipiélago de las islas del Príncipe Eduardo.

Su aislamiento geográfico había permitido que durante miles de años las especies evolucionaran en condiciones muy diferentes de las existentes en los ecosistemas continentales.

Uno de los aspectos más importantes era la ausencia de mamíferos depredadores terrestres.

Las aves que llegaban a Marion para reproducirse no habían evolucionado bajo una presión constante de animales capaces de desplazarse por tierra y atacar sus nidos.

Por eso muchas especies construían sus nidos directamente sobre el suelo.

La situación cambió en el siglo XX.

Los roedores, introducidos en la isla por actividades humanas, comenzaron a representar un inconveniente para quienes trabajaban allí. Los ratones podían consumir alimentos almacenados y provocar daños en instalaciones, cables y equipos.

En ese contexto, en 1949 fueron introducidos cinco gatos domésticos.

La intención era aprovechar su capacidad natural para cazar roedores.

No se trataba, según el planteo original, de modificar deliberadamente el ecosistema, sino de resolver un problema concreto con una herramienta considerada sencilla.

Sin embargo, en una isla aislada, una pequeña modificación puede tener consecuencias muy diferentes a las esperadas.

Los gatos descubrieron una fuente de alimento mucho más abundante

Los felinos rápidamente encontraron condiciones favorables para reproducirse.

Y también descubrieron que los ratones no eran necesariamente la presa más fácil disponible.

En Marion existían enormes colonias de aves marinas que llegaban al territorio para reproducirse. Entre ellas había petreles, albatros errantes y otras especies que utilizaban la superficie de la isla para establecer sus nidos.

Para los gatos, esos animales representaban una oportunidad alimenticia extraordinaria.

Las aves, acostumbradas a vivir sin depredadores terrestres, no contaban con mecanismos defensivos adecuados frente a los nuevos cazadores.

Así, la presencia de los cinco gatos originales comenzó a multiplicarse hasta transformarse en una población de miles de ejemplares.

Durante la década de 1970 se estimaba que la población de gatos había superado los 2.000 animales.

El impacto sobre las aves fue considerable.

Algunas investigaciones calcularon que los felinos podían provocar la muerte de aproximadamente 450.000 aves al año.

La cifra adquiere todavía mayor relevancia cuando se considera la biología de las especies afectadas.

Muchas aves marinas tienen ciclos reproductivos lentos, ponen pocos huevos y necesitan largos períodos para alcanzar la madurez. Por esa razón, una elevada mortalidad anual puede resultar especialmente difícil de compensar mediante la reproducción natural.

El problema dejó de ser entonces una cuestión vinculada exclusivamente con los gatos.

Se había convertido en una alteración profunda de la dinámica ecológica de la isla.

Sudáfrica puso en marcha una operación para eliminar a los gatos

Cuando los investigadores comenzaron a comprender la dimensión del fenómeno, las autoridades tuvieron que afrontar una decisión compleja.

Los mismos animales que habían sido llevados a Marion para resolver una dificultad provocada por los roedores se habían convertido en una amenaza para las aves nativas.

En 1977 comenzó un programa destinado a eliminar la población felina.

La operación se extendió durante más de una década y combinó diferentes técnicas.

Entre ellas se utilizaron capturas, seguimiento de animales y caza nocturna, además de herramientas de control biológico.

Uno de los elementos utilizados durante la campaña fue el virus de la panleucopenia felina, empleado como parte de la estrategia para reducir la población.

El objetivo no era sencillo.

Los gatos se habían distribuido por un territorio amplio y presentaban una capacidad considerable de supervivencia.

Finalmente, después de años de operaciones, el último gato de Isla Marion fue eliminado en 1991, catorce años después del inicio formal del programa.

Parecía que el ecosistema finalmente tendría la posibilidad de recuperarse.

Pero entonces apareció un nuevo problema.

La desaparición de los gatos permitió que los ratones crecieran sin control

Los roedores que habían motivado la llegada de los gatos seguían presentes en Marion.

Con los felinos fuera del escenario, los ratones quedaron liberados de uno de sus principales depredadores introducidos y comenzaron a expandirse nuevamente.

El fenómeno reveló una característica fundamental de los ecosistemas: eliminar una especie invasora no necesariamente significa que todos los problemas asociados a ella desaparezcan.

Los estudios posteriores demostraron que los ratones no se limitaban a alimentarse de semillas, plantas o insectos.

También podían atacar huevos y polluelos de aves marinas.

En determinados casos, incluso podían afectar a aves adultas debilitadas.

La consecuencia fue particularmente preocupante porque las aves ya arrastraban décadas de presión provocada por la presencia de los gatos.

Es decir, el ecosistema no había regresado automáticamente al estado anterior a 1949.

Había quedado una población de aves más vulnerable frente a un nuevo enemigo.

Casi dos tercios de las especies de aves enfrentan un escenario de riesgo

Los investigadores que estudian la situación consideran que la presencia de los ratones constituye actualmente una de las principales amenazas para la biodiversidad de Marion.

Según los datos vinculados al Mouse-Free Marion Project, al menos 19 de las 29 especies de aves que se reproducen en la isla están expuestas al riesgo de desaparecer localmente si la población de roedores continúa expandiéndose.

La situación resulta especialmente delicada para las especies que nidifican en el suelo.

Durante millones de años, esas aves desarrollaron estrategias adaptadas a un ambiente sin mamíferos terrestres depredadores. La llegada de especies introducidas cambió completamente esas condiciones.

El caso permite observar cómo una alteración inicial puede generar una cadena de efectos que continúa durante generaciones.

Primero fueron los gatos.

Después, la eliminación de los gatos modificó nuevamente la relación entre especies.

Finalmente, los ratones adquirieron un protagonismo que amenaza con profundizar el deterioro de las colonias.

El nuevo proyecto para recuperar el ecosistema cuesta millones de dólares

Frente a este escenario, organizaciones de conservación y autoridades sudafricanas diseñaron un nuevo proyecto.

El objetivo es eliminar los ratones de la Isla Marion para darle a las poblaciones de aves una oportunidad de recuperación.

La magnitud del operativo refleja la dificultad de intervenir sobre un territorio tan extenso y remoto.

El plan contempla trabajar sobre aproximadamente 30.000 hectáreas de terreno volcánico.

Para distribuir los cebos se utilizarán helicópteros equipados con sistemas de posicionamiento GPS. La intención es cubrir el terreno mediante franjas superpuestas para reducir al mínimo las zonas que puedan quedar sin tratamiento.

Antes de avanzar con la operación completa, está prevista una prueba aérea sobre aproximadamente 975 hectáreas durante 2027.

El procedimiento debe realizarse con una precisión extrema.

Una de las mayores dificultades consiste en garantizar que la operación alcance prácticamente todos los sectores donde puedan encontrarse los roedores.

Por qué unos pocos ratones podrían volver a generar el problema

La erradicación de una especie invasora presenta una dificultad particular: no alcanza con reducir considerablemente su número.

Para que el ecosistema pueda recuperarse, es necesario evitar que sobrevivan individuos capaces de reproducirse y reconstruir la población.

Los responsables del proyecto advierten precisamente sobre ese riesgo.

Si algunos ratones logran sobrevivir al operativo, podrían volver a reproducirse y recuperar sus niveles poblacionales en un período relativamente corto.

Por ese motivo, el proyecto requiere una planificación minuciosa, monitoreo posterior y recursos económicos importantes.

El costo estimado ronda los 25 millones de dólares, una cifra que muestra cuánto puede costar reparar un desequilibrio ecológico generado por una intervención que originalmente parecía pequeña.

Una isla que se convirtió en un laboratorio de conservación

La historia de Marion es seguida con atención por especialistas en conservación porque permite analizar varios fenómenos al mismo tiempo.

Uno de ellos es la vulnerabilidad particular de los ecosistemas insulares.

Las islas suelen contar con comunidades de especies que evolucionaron en condiciones muy específicas. Cuando aparece un nuevo depredador, competidor o herbívoro, los animales y plantas locales pueden carecer de defensas suficientes.

Otro aspecto es la dificultad para anticipar las consecuencias de una introducción.

En 1949, cinco gatos podían parecer una cantidad insignificante frente a la superficie de una isla.

Pero los animales no permanecieron en ese número.

Se reprodujeron y ocuparon un nicho que no existía previamente.

El resultado fue una transformación que terminó afectando a cientos de miles de aves cada año.

Y cuando los gatos fueron eliminados, el problema no quedó resuelto, porque los ratones ocuparon otro lugar dentro de la cadena ecológica.

El efecto cascada que preocupa a los científicos

El caso de Marion suele ser presentado como un ejemplo de efecto cascada ecológico.

El concepto describe situaciones en las que una modificación en un nivel del ecosistema produce consecuencias sucesivas sobre otras especies.

En este caso, la secuencia comenzó con la introducción de los gatos.

La población felina creció.

Las aves marinas sufrieron una elevada depredación.

Los gatos fueron posteriormente erradicados.

Los ratones quedaron con menor presión de depredación.

Su población aumentó.

Y las aves volvieron a enfrentar una amenaza, esta vez proveniente de los roedores.

La sucesión de acontecimientos muestra que los ecosistemas no funcionan como compartimentos aislados.

Modificar una especie puede alterar relaciones que, a simple vista, parecen no estar vinculadas.

La recuperación podría llevar generaciones

Los especialistas coinciden en que eliminar a los ratones sería apenas uno de los pasos necesarios para recuperar completamente las colonias de aves.

Las poblaciones afectadas necesitarán tiempo para reconstruirse.

Muchas especies tienen ciclos reproductivos prolongados y una baja cantidad de crías por temporada.

Además, las consecuencias acumuladas de décadas de depredación no desaparecen de un momento a otro.

Por eso, aun si la erradicación de los roedores resulta exitosa, la recuperación ecológica podría extenderse durante generaciones.

El desafío también consiste en impedir que nuevas especies invasoras lleguen a la isla.

Qué enseñan los cinco gatos de Isla Marion

La historia iniciada en 1949 terminó transformándose en una advertencia para los programas de conservación de todo el mundo.

Cinco gatos fueron suficientes para desencadenar una transformación ecológica de enormes proporciones.

La experiencia demuestra, en primer lugar, que los ecosistemas insulares pueden ser extremadamente sensibles a la introducción de especies que no forman parte de su historia evolutiva.

También evidencia que una solución diseñada para resolver un problema puntual puede generar otros inconvenientes que resulten mucho más difíciles de controlar.

Otro aprendizaje está relacionado con la restauración.

Eliminar una especie invasora no significa necesariamente devolver el ecosistema a su estado original.

Las relaciones entre las distintas especies pueden haber cambiado de manera permanente y requerir nuevas intervenciones.

Por último, Marion muestra la dimensión económica de estos procesos. Una decisión que comenzó con cinco animales terminó décadas después asociada a un proyecto de conservación valuado en aproximadamente 25 millones de dólares.

La isla se convirtió así en un recordatorio de que, en ambientes particularmente frágiles, las intervenciones humanas pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá del objetivo original.

Y mientras científicos y organizaciones preparan una de las mayores operaciones de erradicación de roedores realizadas en una isla subantártica, el futuro de las aves de Marion vuelve a depender de otra intervención humana: esta vez, diseñada para intentar reparar un equilibrio que comenzó a modificarse hace más de siete décadas.