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El PBI creció 2% interanual en el segundo trimestre, pero cayó 0,6% frente al período anterior

La actividad económica avanzó 2% frente al segundo trimestre de 2025 y acumuló una suba del 2,2% en el primer semestre. Sin embargo, el PBI cayó 0,6% respecto del trimestre anterior, mientras que pesca, minería y agro mostraron los mayores crecimientos interanuales.

La actividad económica avanzó 2% frente al segundo trimestre de 2025 y acumuló una suba del 2

La actividad económica avanzó 2% frente al segundo trimestre de 2025 y acumuló una suba del 2,2% en el primer semestre. (Foto: pexels)

La economía argentina registró un crecimiento interanual del 2% durante el segundo trimestre de 2026, aunque el Producto Bruto Interno(PBI) mostró una baja del 0,6% frente a los tres meses anteriores, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos(INDEC). En el primer semestre, la actividad acumuló una expansión del 2,2% respecto del mismo período de 2025.

Leé también La actividad económica creció 0,2% en mayo y acumuló una suba de 1,7% en lo que va del año
La actividad económica creció 0,2% en mayo interanual. Minería, energía y agro lideraron los avances. (Foto: archivo)

El resultado trimestral estuvo acompañado por una evolución dispar de los principales componentes de la demanda. En la comparación con el primer trimestre y con cifras desestacionalizadas, las importaciones retrocedieron 3,5%, el consumo privado bajó 2,4%, el consumo público disminuyó 2,3% y la formación bruta de capital fijo descendió 0,8%.

Las exportaciones tuvieron un comportamiento diferente y registraron una mejora del 2,5% frente al trimestre anterior.

Qué pasó con el consumo, la inversión y el comercio exterior

Cuando la comparación se realiza contra el segundo trimestre de 2025, el comportamiento de los componentes del PBI fue diferente al observado en la medición trimestral. El consumo privado avanzó 0,4%, mientras que el consumo público tuvo una caída del 4,1%. La inversión bruta en capital fijo retrocedió 11,1%.

En el frente externo, las exportaciones crecieron 13,7% interanual y las importaciones disminuyeron 8,6%.

La mayor caída correspondió a la industria manufacturera, que retrocedió 2,1% frente al segundo trimestre de 2025. (Foto: archivo)

La mayor caída correspondió a la industria manufacturera, que retrocedió 2,1% frente al segundo trimestre de 2025. (Foto: archivo)

El Indec señaló que la evolución registrada durante el período derivó en una disminución del 0,4% de la oferta global respecto del mismo trimestre del año anterior. El organismo explicó que esa variación se produjo a partir de un crecimiento del 2% del PBI y una caída del 8,6% en las importaciones de bienes y servicios reales, con la medición realizada a precios de 2004.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado acumulado durante los primeros seis meses del año y también hizo referencia al comportamiento de la tendencia-ciclo. “El indicador tendencia-ciclo registró en el segundo trimestre una suba trimestral de 0,8%, similar a la del primer trimestre, y alcanzó un nuevo máximo histórico”, sostuvo.

Caputo agregó en su cuenta de X que 13 de los 16 sectores que componen la medición del PBI tuvieron una expansión interanual durante el segundo trimestre.

Pesca, minería y agro lideraron el crecimiento

Los mayores incrementos de la actividad se concentraron en algunos sectores primarios. La pesca encabezó la expansión interanual con una suba del 44,7%.

Le siguieron la explotación de minas y canteras, con un aumento del 16,4%, y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 6,9%. También registraron variaciones positivas la generación de electricidad, gas y agua, con 5%, y la intermediación financiera, con 4,8%.

En tanto, los hoteles y restaurantes tuvieron un incremento del 1,6%, al igual que el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones.

El resto de las actividades que mostraron resultados positivos fueron los hogares privados con servicio doméstico, con 0,9%; las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 0,7%; los servicios sociales y de salud, con 0,5%; la construcción, con 0,2%; y la enseñanza, con 0,1%.

El comercio mayorista, minorista y reparaciones no presentó variaciones interanuales.

Qué sectores registraron caídas

Entre las actividades que tuvieron una evolución negativa se ubicaron las relacionadas con servicios y la administración pública.

Las otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales registraron una baja del 0,9%. La administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, descendió 1,4%.

La mayor caída correspondió a la industria manufacturera, que retrocedió 2,1% frente al segundo trimestre de 2025. Por último, los impuestos netos de subsidios registraron un incremento del 1,8%.

En pocas palabras

  • PBI creci ilde{} 2% interanual: La econom ilde{}a argentina avanz ilde{} 2% en el segundo trimestre de 2026 respecto al a ilde{}o anterior, seg ilde{}n el INDEC.
  • Ca ilde{}da trimestral y sectorial: El PBI cay ilde{} 0,6% frente al trimestre anterior, con retrocesos en importaciones, consumo privado y formaci ilde{}n bruta de capital, mientras pesca, miner ilde{}a y agro lideraron el crecimiento interanual.
  • Comportamiento de la demanda: Las exportaciones crecieron 13,7% interanual, pero la inversi ilde{}n bruta en capital fijo descendi ilde{} 11,1% en la misma comparaci ilde{}n.
Resumen generado por Thinkindot AI
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