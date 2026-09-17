El PBI creció 2% interanual en el segundo trimestre, pero cayó 0,6% frente al período anterior

En el frente externo, las exportaciones crecieron 13,7% interanual y las importaciones disminuyeron 8,6%.

La mayor caída correspondió a la industria manufacturera, que retrocedió 2,1% frente al segundo trimestre de 2025. (Foto: archivo)

El Indec señaló que la evolución registrada durante el período derivó en una disminución del 0,4% de la oferta global respecto del mismo trimestre del año anterior. El organismo explicó que esa variación se produjo a partir de un crecimiento del 2% del PBI y una caída del 8,6% en las importaciones de bienes y servicios reales, con la medición realizada a precios de 2004.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado acumulado durante los primeros seis meses del año y también hizo referencia al comportamiento de la tendencia-ciclo. “El indicador tendencia-ciclo registró en el segundo trimestre una suba trimestral de 0,8%, similar a la del primer trimestre, y alcanzó un nuevo máximo histórico”, sostuvo.

Caputo agregó en su cuenta de X que 13 de los 16 sectores que componen la medición del PBI tuvieron una expansión interanual durante el segundo trimestre.

Pesca, minería y agro lideraron el crecimiento

Los mayores incrementos de la actividad se concentraron en algunos sectores primarios. La pesca encabezó la expansión interanual con una suba del 44,7%.

Le siguieron la explotación de minas y canteras, con un aumento del 16,4%, y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 6,9%. También registraron variaciones positivas la generación de electricidad, gas y agua, con 5%, y la intermediación financiera, con 4,8%.

En tanto, los hoteles y restaurantes tuvieron un incremento del 1,6%, al igual que el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones.

El resto de las actividades que mostraron resultados positivos fueron los hogares privados con servicio doméstico, con 0,9%; las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 0,7%; los servicios sociales y de salud, con 0,5%; la construcción, con 0,2%; y la enseñanza, con 0,1%.

El comercio mayorista, minorista y reparaciones no presentó variaciones interanuales.

Qué sectores registraron caídas

Entre las actividades que tuvieron una evolución negativa se ubicaron las relacionadas con servicios y la administración pública.

Las otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales registraron una baja del 0,9%. La administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, descendió 1,4%.

La mayor caída correspondió a la industria manufacturera, que retrocedió 2,1% frente al segundo trimestre de 2025. Por último, los impuestos netos de subsidios registraron un incremento del 1,8%.