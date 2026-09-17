La China Suárez desafió a sus haters con una foto en bikini y una contundente frase: "Estoy buenísima"

Cuál fue la pésima noticia que recibió Mauro Icardi en medio de los rumores de casamiento con la China Suárez

Un nuevo revés golpeó el presente de Mauro Icardi y volvió a poner en duda su continuidad profesional. En paralelo a los rumores cada vez más insistentes sobre un posible casamiento con la China Suárez, el delantero recibió una noticia que complica aún más su futuro en el fútbol.

La situación del rosarino sigue siendo incierta: quedó libre tras finalizar su contrato con Galatasaray el 30 de junio y, aunque parecía que podía encontrar una salida en Italia, una de las alternativas más firmes -junto con opciones en Grecia- terminó desmoronándose.

El destino que se cayó fue Lazio. En las últimas semanas, la chance de que Icardi llegara a Roma había generado expectativas, pero las conversaciones no prosperaron y la operación quedó descartada.

"Tras las versiones que aseguraban que Icardi podría llegar al Lazio, la operación quedó truncada de manera definitiva en las últimas horas", se informó sobre el desenlace inesperado que dejó al atacante sin esa posibilidad.

En esta definición tuvo peso la postura de Genaro Gattuso, entrenador del equipo romano. Según TyC Sports, el técnico “le bajó el pulgar al delantero argentino”, mientras el club dirigía sus esfuerzos hacia otro jugador. Finalmente, Lazio se inclinó por Andrea Pinamonti, quien llegó desde Sassuolo y cerró cualquier puerta para que Icardi se sumara al plantel.

El problema no fue solo deportivo. Con la incorporación de Pinamonti, el presupuesto del club quedó sin margen para otro refuerzo ofensivo. Así, la cuestión económica se transformó en un obstáculo adicional para una negociación que ya venía debilitándose.

A sus 33 años, Icardi conserva una ventaja clave: al haber terminado su contrato el 30 de junio, es dueño de su pase y puede seguir negociando con distintos clubes incluso con el mercado cerrado.

Por eso, todavía tiene chances de encontrar un nuevo destino. Podría ser en Europa o en otro país, pero por ahora deberá esperar una propuesta que lo devuelva oficialmente a la competencia.

Mientras tanto, fuera de la cancha, otro aspecto de su vida también genera atención. Icardi volvió a mostrarse junto a Suárez, y las imágenes reavivaron las versiones de que la pareja podría dar un paso importante en su relación y llegar al casamiento.

En este contexto, la elección del próximo club del delantero podría tener también una dimensión personal. Según trascendió, la opinión de la actriz tendría gran influencia al momento de decidir dónde instalarse.