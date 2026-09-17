La China Suárez desafió a sus haters con una foto en bikini y una contundente frase: "Estoy buenísima"

El calorcito empezó a asomar y la China Suárez no necesitó demasiadas excusas para inaugurar oficialmente la temporada de bikinis. Desde la "casa de los sueños", la actriz compartió una serie de postales que rápidamente hicieron ruido en lasredes.
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La China Suárez compartió fotos en bikini, recibió críticas y respondió con un mensaje filoso dirigido a sus detractores.
El calorcito empezó a asomar y la China Suárez no necesitó demasiadas excusas para inaugurar oficialmente la temporada de bikinis. Desde la "casa de los sueños", la actriz compartió una serie de postales que rápidamente hicieron ruido en lasredes.
Todo comenzó con una selfie frente a un espejo de marco dorado. La China posó con una bikini negra y piercing en el ombligo. Como si la escena necesitara algún detalle extra, detrás aparecía el paisaje de la mansión: las puertas abiertas al exterior, el lago y las palmeras que completaban la postal de verano anticipado.
Hasta ahí, todo era relax, paisaje soñado y bikini. Pero, como suele suceder en el universo de las redes sociales, los comentarios no tardaron en aparecer. Y la actriz decidió contestarles a quienes cuestionaron su publicación con un mensaje tan directo como provocador: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten”.
Lejos de bajar el tono, la China redobló la apuesta y cerró con otra frase que dejó clarísimo que piensa seguir compartiendo ese tipo contenido durante toda la temporada: “No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”.
Un nuevo revés golpeó el presente de Mauro Icardi y volvió a poner en duda su continuidad profesional. En paralelo a los rumores cada vez más insistentes sobre un posible casamiento con la China Suárez, el delantero recibió una noticia que complica aún más su futuro en el fútbol.
La situación del rosarino sigue siendo incierta: quedó libre tras finalizar su contrato con Galatasaray el 30 de junio y, aunque parecía que podía encontrar una salida en Italia, una de las alternativas más firmes -junto con opciones en Grecia- terminó desmoronándose.
El destino que se cayó fue Lazio. En las últimas semanas, la chance de que Icardi llegara a Roma había generado expectativas, pero las conversaciones no prosperaron y la operación quedó descartada.
"Tras las versiones que aseguraban que Icardi podría llegar al Lazio, la operación quedó truncada de manera definitiva en las últimas horas", se informó sobre el desenlace inesperado que dejó al atacante sin esa posibilidad.
En esta definición tuvo peso la postura de Genaro Gattuso, entrenador del equipo romano. Según TyC Sports, el técnico “le bajó el pulgar al delantero argentino”, mientras el club dirigía sus esfuerzos hacia otro jugador. Finalmente, Lazio se inclinó por Andrea Pinamonti, quien llegó desde Sassuolo y cerró cualquier puerta para que Icardi se sumara al plantel.
El problema no fue solo deportivo. Con la incorporación de Pinamonti, el presupuesto del club quedó sin margen para otro refuerzo ofensivo. Así, la cuestión económica se transformó en un obstáculo adicional para una negociación que ya venía debilitándose.
A sus 33 años, Icardi conserva una ventaja clave: al haber terminado su contrato el 30 de junio, es dueño de su pase y puede seguir negociando con distintos clubes incluso con el mercado cerrado.
Por eso, todavía tiene chances de encontrar un nuevo destino. Podría ser en Europa o en otro país, pero por ahora deberá esperar una propuesta que lo devuelva oficialmente a la competencia.
Mientras tanto, fuera de la cancha, otro aspecto de su vida también genera atención. Icardi volvió a mostrarse junto a Suárez, y las imágenes reavivaron las versiones de que la pareja podría dar un paso importante en su relación y llegar al casamiento.
En este contexto, la elección del próximo club del delantero podría tener también una dimensión personal. Según trascendió, la opinión de la actriz tendría gran influencia al momento de decidir dónde instalarse.