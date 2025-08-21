En vivo Radio La Red
"En el barro" en Netflix: furor por la segunda temporada del fenómeno argentino y la serie más vista

La segunda temporada de "En el barro" ya fue confirmada por Netflix y promete nuevas sorpresas para la serie. Ana Garibaldi, Valentina Zenere y María Becerra lideran el elenco.

La serie "En el barro", spin-off del aclamado drama argentino "El marginal", se transformó en un verdadero éxito global desde su estreno el pasado 14 de agosto en Netflix. Apenas días después de su llegada a la plataforma, la ficción producida por Sebastián Ortega y Underground ya confirmó una segunda temporada que despertó gran expectativa entre los fanáticos.

Desde su debut, En el barro se posicionó en el puesto número uno de las series de habla no inglesa más vistas a nivel mundial, con más de 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana. La plataforma informó que la producción de ocho capítulos también entró al Top 10 en 41 países, entre ellos Argentina, México, España, Brasil, Italia y Alemania.

Este logro no solo consolidó a la ficción argentina como un fenómeno, sino que además la ubicó como un contenido competitivo frente a producciones internacionales de alto presupuesto.

De qué trata "En el barro" en Netflix

La trama de la serie expande el universo de El marginal al enfocarse en la cárcel femenina de La Quebrada. Allí, Gladys Guerra, conocida como "la Borges", interpretada por Ana Garibaldi, llega junto a un grupo de condenadas que jamás habían tenido relación con el mundo carcelario.

Según la sinopsis oficial: "Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas."

El elenco de la serie "En el barro"

La primera temporada contó con figuras como Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas, Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Gerardo Romano, Cecilia Rossetto, Juana Molina y Erika de Sautu Riestra.

También marcó el debut actoral de la cantante María Becerra, cuyo papel fue muy comentado, y la participación de Alejandra "Locomotora" Oliveras, la boxeadora fallecida que sorprendió con su presencia en pantalla.

Para la segunda entrega, Netflix ya adelantó que varios de estos personajes continuarán y que otros se sumarán con roles clave.

La China Suárez se suma a "En el barro"

La llegada de la China Suárez al universo de Sebastián Ortega generó gran expectativa. La actriz interpretará a Nicole, una escort de lujo vinculada a millonarios, que termina en prisión y se cruza con las protagonistas.

Aunque su participación estaba confirmada desde hace meses, no apareció en los capítulos estrenados en agosto, lo que alimentó rumores sobre una supuesta eliminación de sus escenas. Finalmente, se aclaró que su debut será en la segunda temporada.

Desde sus redes sociales, la actriz compartió fotos de las grabaciones con un mensaje en el que anticipó: "Falta menos para conocer a Nicole".

Nuevas incorporaciones al elenco de "En el barro"

Además de la incorporación de la China Suárez, la próxima temporada presentará a Verónica Llinás como una de las villanas principales. También participarán Victorio D’Alessandro y Charo López, lo que amplía la diversidad de perfiles dentro de la cárcel.

Otro dato revelado es que el personaje de Alejandra “Locomotora” Oliveras tendrá más relevancia en la trama, a modo de homenaje póstumo a la exboxeadora.

Cómo será "En el barro": Temporada 2 en Netflix

Netflix oficializó que la historia tendrá continuidad. Aunque la plataforma no reveló una fecha de estreno exacta, distintos medios argentinos señalaron que podría lanzarse en el verano de 2026.

Lo que sí se sabe es que los episodios ya fueron filmados. El rodaje concluyó antes de que varias de las protagonistas viajaran al exterior, entre ellas la China Suárez, quien grabó sus escenas antes de instalarse en Turquía.

Con los capítulos ya grabados, se espera que la segunda temporada mantenga la misma estética cruda y realista que caracterizó a la primera. La narrativa seguirá explorando la lucha por la supervivencia en un ambiente dominado por reglas no escritas, donde cada movimiento puede marcar la diferencia entre vivir o caer en desgracia.

Tráiler de la serie "En el barro"

