"En el barro" en Netflix: furor por la segunda temporada del fenómeno argentino y la serie más vista.

Según la sinopsis oficial: "Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas."

En el barro Netflix 1

El elenco de la serie "En el barro"

La primera temporada contó con figuras como Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas, Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Gerardo Romano, Cecilia Rossetto, Juana Molina y Erika de Sautu Riestra.

También marcó el debut actoral de la cantante María Becerra, cuyo papel fue muy comentado, y la participación de Alejandra "Locomotora" Oliveras, la boxeadora fallecida que sorprendió con su presencia en pantalla.

Para la segunda entrega, Netflix ya adelantó que varios de estos personajes continuarán y que otros se sumarán con roles clave.

En el barro Netflix 4

La China Suárez se suma a "En el barro"

La llegada de la China Suárez al universo de Sebastián Ortega generó gran expectativa. La actriz interpretará a Nicole, una escort de lujo vinculada a millonarios, que termina en prisión y se cruza con las protagonistas.

Aunque su participación estaba confirmada desde hace meses, no apareció en los capítulos estrenados en agosto, lo que alimentó rumores sobre una supuesta eliminación de sus escenas. Finalmente, se aclaró que su debut será en la segunda temporada.

Desde sus redes sociales, la actriz compartió fotos de las grabaciones con un mensaje en el que anticipó: "Falta menos para conocer a Nicole".

china suarez en el barro

Nuevas incorporaciones al elenco de "En el barro"

Además de la incorporación de la China Suárez, la próxima temporada presentará a Verónica Llinás como una de las villanas principales. También participarán Victorio D’Alessandro y Charo López, lo que amplía la diversidad de perfiles dentro de la cárcel.

Otro dato revelado es que el personaje de Alejandra “Locomotora” Oliveras tendrá más relevancia en la trama, a modo de homenaje póstumo a la exboxeadora.

Cómo será "En el barro": Temporada 2 en Netflix

Netflix oficializó que la historia tendrá continuidad. Aunque la plataforma no reveló una fecha de estreno exacta, distintos medios argentinos señalaron que podría lanzarse en el verano de 2026.

En el barro Netflix 5

Lo que sí se sabe es que los episodios ya fueron filmados. El rodaje concluyó antes de que varias de las protagonistas viajaran al exterior, entre ellas la China Suárez, quien grabó sus escenas antes de instalarse en Turquía.

Con los capítulos ya grabados, se espera que la segunda temporada mantenga la misma estética cruda y realista que caracterizó a la primera. La narrativa seguirá explorando la lucha por la supervivencia en un ambiente dominado por reglas no escritas, donde cada movimiento puede marcar la diferencia entre vivir o caer en desgracia.

Tráiler de la serie "En el barro"