Netflix: quiénes son las protagonistas de "En el barro", la nueva serie para los fanáticos de "El Marginal".

Supervivencia, amistad, traición y redención son los ejes que sostienen la historia. Netflix adelantó que la serie no esquivará escenas duras y mostrará, sin filtros, las dinámicas de poder, los abusos y la lucha constante por encontrar un lugar en un entorno que no perdona errores.

En el barro Netflix 6

Cuál es el elenco de "En el barro"

Ana Garibaldi

Valentina Zenere

Rita Cortese

Lorena Vega

Cecilia Rossetto

Gerardo Romano

Marcelo Subiotto

María Becerra

Juan Minujín

Maite Lanata

Michel Noher

Andrea Bonelli

Juan Gil Navarro

Justina Bustos

Juana Molina

Carolina Ramírez

Ana Rujas

Camila Peralta

Erika de Sautu Riestra

Martin Rodríguez

Silvina Sabater

Carla Pandolfi

Payuca

Alejandra “Locomotora” Oliveras

Tatu Glikman

china suarez en el barro 1

La serie no solo se apoya en un elenco sólido, sino que incorpora participaciones especiales que han sido clave en la campaña de promoción. Una de las más comentadas es la de la China Suárez, quien sorprendió al mostrar en redes sociales un drástico cambio de look para interpretar a su personaje.

Otro anuncio que encendió el entusiasmo del público fue el debut actoral de la cantante María Becerra. Aunque Netflix mantiene en secreto los detalles de su papel, su inclusión promete atraer a nuevos espectadores y sumar frescura a la producción.

María Becerra En el barro

Cuál es la conexión entre "En el barro" y "El Marginal"

La conexión con El Marginal es clara y estratégica. Gladys Guerra, conocida como "La Borges" y recordada por su relación con Mario Borges en la serie original, se convierte ahora en el eje central de la nueva producción.

Su llegada a la cárcel de mujeres sirve como hilo conductor entre ambas historias, aportando continuidad narrativa y la oportunidad de explorar el mundo carcelario desde una perspectiva femenina. Este giro no solo amplía el universo de ficción, sino que también le da mayor profundidad al personaje, que ahora enfrenta un entorno completamente distinto al que conocía.

En el barro Netflix 5

Qué se espera de "En el barro", la serie

Netflix sabe que El Marginal dejó una huella en el público y en la cultura popular latinoamericana. En el barro se presenta como la heredera natural de ese éxito, pero con una identidad propia, apostando por las protagonistas como motor narrativo y con nuevos conflictos que amplían las posibilidades dramáticas.

El desafío está en satisfacer a los seguidores de la saga original y, al mismo tiempo, conquistar a quienes se acercan por primera vez a este universo carcelario. Con una producción cuidada, actuaciones sólidas y una trama llena de giros, la serie apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados del año en la plataforma.

Tráiler de "En el barro" en Netflix