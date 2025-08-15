En vivo Radio La Red
Netflix: quiénes son las protagonistas de "En el barro", la nueva serie para los fanáticos de "El Marginal"

Netflix acaba de estrenar "En el barro", la nueva serie protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere y María Becerra. Cuál es la historia de las protagonistas.

Netflix decidió dar un paso más allá y apostar por un relato que, aunque conectado con una de sus producciones más populares, ofrece una mirada distinta. El jueves 14 de agosto se estrenó "En el barro", una serie que traslada la crudeza de "El Marginal" a una cárcel de mujeres, con un elenco estelar y un guion que promete tensión desde el primer minuto.

La creación de Sebastián Ortega se mete de lleno en un entorno hostil y despiadado, pero con un ingrediente diferente: la fuerza femenina como motor de la trama. Desde su anuncio, la producción generó expectativa, en gran parte por la calidad de las protagonistas de En el barro, pero también por los giros argumentales que conectan con el universo narrativo ya conocido por los fans.

De qué trata "En el barro", el spin-off de "El Marginal"

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra "La Borges" y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre.

En el barro Netflix 2

En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes "tribus" que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en "Las embarradas".

Supervivencia, amistad, traición y redención son los ejes que sostienen la historia. Netflix adelantó que la serie no esquivará escenas duras y mostrará, sin filtros, las dinámicas de poder, los abusos y la lucha constante por encontrar un lugar en un entorno que no perdona errores.

En el barro Netflix 6

Cuál es el elenco de "En el barro"

  • Ana Garibaldi
  • Valentina Zenere
  • Rita Cortese
  • Lorena Vega
  • Cecilia Rossetto
  • Gerardo Romano
  • Marcelo Subiotto
  • María Becerra
  • Juan Minujín
  • Maite Lanata
  • Michel Noher
  • Andrea Bonelli
  • Juan Gil Navarro
  • Justina Bustos
  • Juana Molina
  • Carolina Ramírez
  • Ana Rujas
  • Camila Peralta
  • Erika de Sautu Riestra
  • Martin Rodríguez
  • Silvina Sabater
  • Carla Pandolfi
  • Payuca
  • Alejandra “Locomotora” Oliveras
  • Tatu Glikman
china suarez en el barro 1

La serie no solo se apoya en un elenco sólido, sino que incorpora participaciones especiales que han sido clave en la campaña de promoción. Una de las más comentadas es la de la China Suárez, quien sorprendió al mostrar en redes sociales un drástico cambio de look para interpretar a su personaje.

Otro anuncio que encendió el entusiasmo del público fue el debut actoral de la cantante María Becerra. Aunque Netflix mantiene en secreto los detalles de su papel, su inclusión promete atraer a nuevos espectadores y sumar frescura a la producción.

María Becerra En el barro

Cuál es la conexión entre "En el barro" y "El Marginal"

La conexión con El Marginal es clara y estratégica. Gladys Guerra, conocida como "La Borges" y recordada por su relación con Mario Borges en la serie original, se convierte ahora en el eje central de la nueva producción.

Su llegada a la cárcel de mujeres sirve como hilo conductor entre ambas historias, aportando continuidad narrativa y la oportunidad de explorar el mundo carcelario desde una perspectiva femenina. Este giro no solo amplía el universo de ficción, sino que también le da mayor profundidad al personaje, que ahora enfrenta un entorno completamente distinto al que conocía.

En el barro Netflix 5

Qué se espera de "En el barro", la serie

Netflix sabe que El Marginal dejó una huella en el público y en la cultura popular latinoamericana. En el barro se presenta como la heredera natural de ese éxito, pero con una identidad propia, apostando por las protagonistas como motor narrativo y con nuevos conflictos que amplían las posibilidades dramáticas.

El desafío está en satisfacer a los seguidores de la saga original y, al mismo tiempo, conquistar a quienes se acercan por primera vez a este universo carcelario. Con una producción cuidada, actuaciones sólidas y una trama llena de giros, la serie apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados del año en la plataforma.

Tráiler de "En el barro" en Netflix

