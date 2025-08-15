Netflix: quiénes son las protagonistas de "En el barro", la nueva serie para los fanáticos de "El Marginal".

Supervivencia, amistad, traición y redención son los ejes que sostienen la historia. Netflix adelantó que la serie no esquivará escenas duras y mostrará, sin filtros, las dinámicas de poder, los abusos y la lucha constante por encontrar un lugar en un entorno que no perdona errores.
Cuál es el elenco de "En el barro"
- Ana Garibaldi
- Valentina Zenere
- Rita Cortese
- Lorena Vega
- Cecilia Rossetto
- Gerardo Romano
- Marcelo Subiotto
- María Becerra
- Juan Minujín
- Maite Lanata
- Michel Noher
- Andrea Bonelli
- Juan Gil Navarro
- Justina Bustos
- Juana Molina
- Carolina Ramírez
- Ana Rujas
- Camila Peralta
- Erika de Sautu Riestra
- Martin Rodríguez
- Silvina Sabater
- Carla Pandolfi
- Payuca
- Alejandra “Locomotora” Oliveras
- Tatu Glikman
china suarez en el barro 1
La serie no solo se apoya en un elenco sólido, sino que incorpora participaciones especiales que han sido clave en la campaña de promoción. Una de las más comentadas es la de la China Suárez, quien sorprendió al mostrar en redes sociales un drástico cambio de look para interpretar a su personaje.
Otro anuncio que encendió el entusiasmo del público fue el debut actoral de la cantante María Becerra. Aunque Netflix mantiene en secreto los detalles de su papel, su inclusión promete atraer a nuevos espectadores y sumar frescura a la producción.
María Becerra En el barro
Cuál es la conexión entre "En el barro" y "El Marginal"
La conexión con El Marginal es clara y estratégica. Gladys Guerra, conocida como "La Borges" y recordada por su relación con Mario Borges en la serie original, se convierte ahora en el eje central de la nueva producción.
Su llegada a la cárcel de mujeres sirve como hilo conductor entre ambas historias, aportando continuidad narrativa y la oportunidad de explorar el mundo carcelario desde una perspectiva femenina. Este giro no solo amplía el universo de ficción, sino que también le da mayor profundidad al personaje, que ahora enfrenta un entorno completamente distinto al que conocía.
Qué se espera de "En el barro", la serie
Netflix sabe que El Marginal dejó una huella en el público y en la cultura popular latinoamericana. En el barro se presenta como la heredera natural de ese éxito, pero con una identidad propia, apostando por las protagonistas como motor narrativo y con nuevos conflictos que amplían las posibilidades dramáticas.
El desafío está en satisfacer a los seguidores de la saga original y, al mismo tiempo, conquistar a quienes se acercan por primera vez a este universo carcelario. Con una producción cuidada, actuaciones sólidas y una trama llena de giros, la serie apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados del año en la plataforma.
Tráiler de "En el barro" en Netflix