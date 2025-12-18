"Esto recién empieza": el furioso descargo de Evelyn von Brocke tras ser expulsada de APTRA

Ángel de Brito quiso saber más y le preguntó: "¿Laura Ubfal te expulsó?". La periodista respondió: "Sí, Qué tupe, ¿no? Todo lo que ha dicho Laura en toda su carrera y de cuántas personas y demás, ¿no?".

El conductor fue por otra consulta: "¿Y es cierto que (Susana) Roccasalvo te encaró y te dijo de todo?". Von Brocke confirmó: "Sí, es cierto, persona que no he hablado de ella, que ha sido mi conductora en su momento. Así que acá aparecieron Carmelitas Descalzas que no lo son", disparó con dureza.

Cómo fue la expulsión de Evelyn von Brocke de APTRA

Este jueves los miembros de APTRA llevaron adelante una votación que terminó con la expulsión de Evelyn von Brocke. La decisión se dio en medio de una fuerte crisis interna que estalló tras la filtración de un chat privado de WhatsApp entre integrantes de la entidad que conduce Luis Ventura.

De acuerdo a lo que pudo confirmar Primicias Ya, el resultado arrojó que 19 socios se inclinaron por la expulsión y 12 optaron por la suspensión. En ese contexto, el periodista Damián Rojo fue el único que defendió a von Brocke y reclamó que quedara libre de culpa y cargo, una posición aislada dentro de la comisión.

En paralelo, Ángel de Brito subrayó en LAM (América TV) la importancia de la medida: "Es la tercera integrante de Aptra expulsada en la historia", afirmó en vivo. El conductor también contó que durante la votación se escucharon gritos y discusiones acaloradas, lo que dejó en evidencia la tensión que atraviesa la institución.

El conflicto se profundizó cuando Marcelo Polino presentó de manera formal ante la comisión directiva el pedido de apartar a la periodista, luego de que circulara una supuesta declaración jurada vinculada a su patrimonio.

Días atrás, Polino había declarado en LAM: "Lo quería hacer en un marco legal porque todo esto fue a partir del chat de una institución, no de una charla entre amigas, de peluquería. Subió un falso recorte de una Wikipedia falsa que decía que yo tenía 1.5 millones de dólares que había facturado en 2025".

Y había sumado: "Es muy feo hablar de dinero sobre todo. Yo vivo solo la gente que miente, miente y algo quedará. Si matan a una pobre anciana por una pensión de 300 mil pesos, dice que yo tengo dos palos verdes en mi casa y vivo solo, imaginate cualquiere viene y me da un susto, un empujón y me termina matando”.

De esta manera, Evelyn von Brocke quedó afuera de APTRA en medio de un escándalo que promete seguir dando que hablar. Sin embargo, la periodista tiene la posibilidad de apelar la resolución ante la Comisión, lo que podría abrir un nuevo capítulo en esta interna que no parece tener fin.