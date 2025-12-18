Sandra Borghi renunció y se va de El Trece: el raro detalle que ventiló Ángel de Brito
Tras varios idas y vueltas, finalmente Sandra Borghi renunció a El Trece luego de 24 años, en medio de un clima de tensión con la señal.
18 dic 2025, 23:53
Después de años de versiones, rumores y especulaciones en torno a su futuro profesional, finalmente se confirmó la renuncia de Sandra Borghi a El Trece, canal en el que se mantuvo durante 24 años y donde se consolidó como una de las figuras históricas de la pantalla.
La noticia se conoció en un contexto especialmente convulsionado para el ambiente periodístico. En medio del escándalo por las expulsiones de Pilar Smith y Evelyn Von Brocke, el ciclo LAM (América TV) puso el foco en lo que ocurría puertas adentro de APTRA, un tema que acaparó la atención por la magnitud del conflicto y las fuertes repercusiones que generó en las últimas semanas, llevando a que los propios miembros decidieran el destino de las colegas.
Pero, la renuncia de Borghi se coló en medio de este escándalo y resonó también. Ángel de Brito lo contó algunos segundos dado el poco tiempo que le quedaba al aire. Con el graph de último momento, lanzó: "Finalmente, renunció Sandra Borghi a Canal 13 después de 24 años. Mañana (19 de diciembre) se despide, es su último día en el noticiero y pasaría a LN+".
"Hubo festejos en la producción de El Trece", dijo el conductor, al dar el terrible dato. Mientras que Yanina Latorre agregó sobre su salida: "Arregló decir que renunció, pero no: la rajaron e indemnizaron".
Cómo fue el paso de Sandra Borghi por El Trece
Durante más de dos décadas, Sandra Borghi fue una de las caras emblemáticas de El Trece, canal en el que desarrolló gran parte de su carrera periodística y se consolidó como una figura reconocida de los noticieros. Su vínculo con la señal comenzó hace 24 años, cuando se incorporó al equipo informativo y fue ganando espacio, confianza y visibilidad frente a cámara.
A lo largo de ese extenso recorrido, Borghi estuvo al frente de distintos noticieros del canal, con un rol destacado en Arriba Argentinos, donde se convirtió en una presencia habitual para la audiencia matutina. También formó parte de coberturas especiales y ediciones dentro del equipo de Telenoche, el histórico informativo central de la señal, además de participar en otras emisiones informativas de El Trece.
Con un estilo sobrio, profesional y cercano, acompañó durante años los principales acontecimientos de la agenda nacional: elecciones, hechos policiales, coberturas especiales y jornadas informativas de alto impacto. Su permanencia atravesó cambios de autoridades, renovaciones de pantalla y reestructuraciones internas, logrando sostenerse como una referencia dentro del staff periodístico del canal.
La confirmación de su salida marca el cierre de un ciclo significativo tanto para la periodista como para El Trece. Tras 24 años ininterrumpidos en la señal, su despedida representa el final de una etapa que la tuvo como una de las figuras históricas del periodismo televisivo del canal y abre un nuevo capítulo en su carrera profesional.