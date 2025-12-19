Qué participante quedó eliminada de MasterChef Celebrity

Este jueves, en una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe), la competencia tuvo una jornada cargada de emociones que terminó con la eliminación de una participante.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Una nueva gala de MasterChef Celebrity dejó tensión y emoción: tras el desafío del pato, una participante abandonó la competencia.
Este jueves, en una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe), la competencia tuvo una jornada cargada de emociones que terminó con la eliminación de una participante.
La noche comenzó con un desafío especial: los concursantes jugaron al Pato y lograron ganar cinco minutos extra frente al jurado para cocinar. Luego, tuvieron preparar un plato de pato acompañado obligatoriamente por una salsa.
Entre las mejores presentaciones se destacaron las de Susana Roccasalvo y Cachete Sierra, quienes conquistaron al jurado con sus patos a la naranja.
La definición quedó finalmente entre Emilia Attias y Julia Calvo, y fue la actriz —recordada por su paso en Casi Ángeles— quien se convirtió en la segunda mujer eliminada del certamen.
Emocionada, Julia se despidió entre lágrimas. "Me duele muchísimo que se vaya y ser yo la que estaba al lado", expresó Emilia Attias. Por su parte, Damián Betular le dedicó unas sentidas palabras: "Buena compañera, siempre con una sonrisa, le ponías un montón de ganas. Haberte conocido es un placer". Germán Martitegui también la reconoció: "Te fuiste con tu mejor plato".
Así, Julia Calvo dejó la cocina de MasterChef Celebrity en una gala marcada por la emoción y el reconocimiento de sus compañeros y chefs.
Una nueva figura de MasterChef Celebrity volvió a dejar en claro su distancia con el jurado. En esta temporada ya se hicieron visibles varios enfrentamientos entre los participantes y los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.
Marixa Balli, Eugenia Tobal y Sofi Martínez habían manifestado su incomodidad anteriormente, y ahora se sumó Julia Calvo. En una entrevista en el stream de la revista Pronto, la actriz fue contundente: "No me llevo bien con El Tano (Donato), no me llevo bien con Martitegui. ¡No me llevo bien con Martitegui! Lo siento mucho".
La concursante incluso recordó un cruce con Martitegui: "Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió (al aire) todavía. Porque hablaban de la palabra emplatar y qué se yo. Lo miré como diciendo: 'Me parece un verso la palabra emplatar'. Y él me dice: 'Pero existe'. Y yo le hago (hace el gesto de no)".
Con franqueza, Calvo admitió los nervios que le genera cada presentación frente al jurado: "Cada vez que voy allá adelante digo: 'Ay que le guste, que le guste algo'".
Por último, cuando le pidieron que le dedicara unas palabras a Martitegui, la actriz optó por hacerlo en inglés: "No te preocupes, se feliz... Yo creo que se tiene que relajar un poquito. No sé si es amargo, porque tiene lo suyo, es muy sensible. Pero dale, relajá, fluí".