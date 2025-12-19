Qué participante quedó eliminada de MasterChef Celebrity

Emocionada, Julia se despidió entre lágrimas. "Me duele muchísimo que se vaya y ser yo la que estaba al lado", expresó Emilia Attias. Por su parte, Damián Betular le dedicó unas sentidas palabras: "Buena compañera, siempre con una sonrisa, le ponías un montón de ganas. Haberte conocido es un placer". Germán Martitegui también la reconoció: "Te fuiste con tu mejor plato".

Así, Julia Calvo dejó la cocina de MasterChef Celebrity en una gala marcada por la emoción y el reconocimiento de sus compañeros y chefs.

julia calvo y emilia attias

Qué contó Julia Calvo sobre el jurado y el cruce que no salió al aire

Una nueva figura de MasterChef Celebrity volvió a dejar en claro su distancia con el jurado. En esta temporada ya se hicieron visibles varios enfrentamientos entre los participantes y los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

Marixa Balli, Eugenia Tobal y Sofi Martínez habían manifestado su incomodidad anteriormente, y ahora se sumó Julia Calvo. En una entrevista en el stream de la revista Pronto, la actriz fue contundente: "No me llevo bien con El Tano (Donato), no me llevo bien con Martitegui. ¡No me llevo bien con Martitegui! Lo siento mucho".

La concursante incluso recordó un cruce con Martitegui: "Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió (al aire) todavía. Porque hablaban de la palabra emplatar y qué se yo. Lo miré como diciendo: 'Me parece un verso la palabra emplatar'. Y él me dice: 'Pero existe'. Y yo le hago (hace el gesto de no)".

Con franqueza, Calvo admitió los nervios que le genera cada presentación frente al jurado: "Cada vez que voy allá adelante digo: 'Ay que le guste, que le guste algo'".

Por último, cuando le pidieron que le dedicara unas palabras a Martitegui, la actriz optó por hacerlo en inglés: "No te preocupes, se feliz... Yo creo que se tiene que relajar un poquito. No sé si es amargo, porque tiene lo suyo, es muy sensible. Pero dale, relajá, fluí".