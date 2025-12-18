La furia de Pilar Smith en LAM por su expulsión de APTRA: "Es una vergüenza, esto no va a quedar acá"
Este jueves APTRA decidió expulsar a Pilar Smith junto a Evelyn von Brocke. En LAM, la periodista aseguró que irá “hasta las últimas consecuencias”.
18 dic 2025, 22:23
Este jueves, después de que se confirmara la expulsión de Evelyn von Brocke de APTRA, se conoció que la periodista Pilar Smith también fue apartada de la entidad. La noticia la dio Ángel de Brito en LAM (América TV) y generó sorpresa en plena transmisión.
"La tengo a Pilar de vuelta conectada. Pilu, ¿me escuchás? Hay más novedades. Te quería comunicar que fuiste expulsada de APTRA por la votación de tus compañeros", le informó Ángel.
Smith reaccionó incrédula: "No, es un chiste, no puede ser". De inmediato, De Brito le aclaró: "Tenés 15 días para apelar".
La periodista expresó su indignación: "Es un montón. Chicos, por opinar me expulsaron, es una vergüenza. Esos periodistas que me votaron no tienen vergüenza. Realmente, libertad de expresión, dar la opinión de lo que se vio al aire que fue horroroso. Ya mismo lo voy a llamar a Luis Ventura porque me había dicho que esto no iba a suceder, que no era la idea de echar por opinar, así que esto no va a quedar acá".
En su descargo, Smith recordó sus críticas a la ceremonia de los Martín Fierro Latino Miami 2025, donde había señalado que la gala fue desorganizada y con fallas técnicas que dejaron mal parado al evento internacional. Esa opinión, según ella, fue el detonante de la sanción.
"Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Es una vergüenza. Es una vergüenza que por opinar, decir que fue un Martín Fierro horrible, que lo voy a seguir diciendo, me echen de APTRA", remarcó con firmeza.
De esta manera, Pilar Smith se suma a Evelyn von Brocke como las dos periodistas expulsadas en medio de una interna que sacude a APTRA y que promete seguir generando repercusiones.
Embed
Qué había dicho Pilar Smith sobre los Martín Fierro Latino Miami 2025
En una charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Pilar Smith no se guardó nada y lanzó fuertes declaraciones sobre la transmisión de los Martín Fierro Latino Miami 2025.
"Si me hubiesen invitado al Premio Martín Fierro Latino hubiese ido pero se me encimaba con un viaje a Chile que tenía pendiente y la verdad es que no me perdí de nada, el organizador que no me invitó me hizo un favor", comenzó diciendo.
Al profundizar en su mirada sobre la premiación, Pilar fue tajante: "Yo lo veía venir bastante pelusa este Martín Fierro Latino pero los últimos dos son los más bochornosos de la historia del premio y este último fue peor todavía. La técnica de afuera no es lo mismo que acá y allá es muy estricto y se notó la precariedad".
Más adelante, dejó en claro su postura dentro de la entidad: "Nunca pensé en renunciar en APTRA más allá de mi crítica. Sé que a mis espaldas se dicen cosas feas y hablan mal de mi en los chats. Si me quieren echar, es otro problema. Dicen que todo el tiempo hablo mal de APTRA en los medios a mis espaldas en esos chats".
Sobre la gala, Smith fue contundente: "La transmisión habla por sí sola y no hace falta lo que diga yo". Y, por último, lanzó una frase lapidaria: "No se cuidó eso y no había nadie salvo Fátima Flórez y alguno que otro más. Me parece tremendo que no haya figuras y que los organizadores no se den cuenta de eso, fue un parripollo y una kermesse. El Martín Fierro pide figuras y faltaron y eso me enojó".