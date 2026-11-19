Ambos ocuparon posiciones centrales en una estructura empresarial que llegó a manejar enormes cantidades de dinero y que terminó derrumbándose cuando los clientes intentaron recuperar sus fondos.

La descripción oficial de Netflix resume el planteamiento con una frase especialmente reveladora: "Jóvenes, idealistas y súbitamente ricos. Intentaron hacer el bien, pero sacaron lo peor del otro. Una historia de amor tóxica inspirada por un fraude real".

Los altruistas no presentará únicamente a dos ejecutivos que acumularon poder y dinero. Su historia se apoyará en una pregunta mucho más compleja: ¿qué sucede cuando las personas creen que sus objetivos son tan importantes que cualquier medio puede llegar a parecer justificable?

El elenco principal de Los altruistas con Julia Garner y Anthony Boyle

Julia Garner

Anthony Boyle

Karan Soni

Naomi Okada

Madison Hu

Matt Rife

Eugene Young

Alex Lawther

Qué ocurrió realmente con FTX y sus responsables

El desenlace de la historia es conocido y constituye uno de los mayores desafíos narrativos de la producción.

FTX se convirtió en una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes del mercado. Su crecimiento estuvo acompañado por una enorme exposición pública y por la imagen de Sam Bankman-Fried como uno de los jóvenes empresarios más influyentes del sector.

Sin embargo, la situación financiera de la compañía comenzó a deteriorarse cuando surgieron dudas sobre la relación entre FTX y Alameda Research. La retirada de depósitos por parte de los clientes terminó exponiendo un problema fundamental: los fondos que los usuarios esperaban recuperar no estaban disponibles.

El colapso provocó una crisis de confianza en el sector de las criptomonedas y abrió un proceso judicial que terminó con condenas para sus principales protagonistas.

Cuándo se estrena Los altruistas en Netflix y cuántos episodios tiene

La serie estará disponible con sus ocho episodios desde el 19 de noviembre de 2026. Los altruistas llegará así con una historia cuyo desenlace ya forma parte de la memoria reciente de las finanzas internacionales, pero cuyo recorrido todavía ofrece numerosas preguntas sobre la ambición, el poder, las relaciones personales y los límites de las convicciones morales.

Los altruistas | Tráiler oficial | Netflix