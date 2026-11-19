La iniciativa incluye la cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y prevé partidas presupuestarias específicas para financiar el sistema, además de mecanismos de compensación del Tesoro si los recursos resultaran insuficientes.

El proyecto sobre propiedad privada y el acuerdo internacional sobre patentes

Otro de los puntos relevantes será la iniciativa que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y que regresó al Senado luego de las modificaciones introducidas en Diputados.

El texto reincorpora los límites establecidos en la legislación de 2011. De esta manera, fija un máximo del 15% de las tierras rurales en manos extranjeras, un tope del 30% por nacionalidad y un límite de mil hectáreas en zonas consideradas núcleo.

La propuesta también incluye modificaciones vinculadas con las expropiaciones y establece criterios sobre los bienes que pueden ser alcanzados por una declaración de utilidad pública.

La Cámara alta se reunirá para debatir un paquete de iniciativas que incluye también la denominada ley Joaquín y un proyecto para ampliar el transporte por cabotaje. (Foto: archivo)

El Senado también deberá pronunciarse sobre la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que busca facilitar los procedimientos para solicitar protección de invenciones en distintos países.

La adhesión al tratado forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno en el entendimiento comercial con Estados Unidos. También está contemplada dentro de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y el bloque europeo de libre comercio EFTA.

La ley Joaquín y el transporte por cabotaje

Dentro del temario figura además la denominada ley Joaquín, que busca establecer medidas obligatorias de seguridad para arcos, aros, postes y otros elementos deportivos o recreativos instalados en espacios públicos y privados.

La propuesta lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que murió el 5 de enero de este año en Junín de los Andes, Neuquén, luego de que un arco de fútbol sin la fijación correspondiente cayera sobre él durante un campamento.

Por otra parte, se prevé avanzar con un proyecto para ampliar el transporte de cargas por cabotaje. La iniciativa propone incorporar nuevos operadores, simplificar trámites y aprovechar la infraestructura portuaria nacional para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.

La sesión también incluirá el tratamiento de una propuesta para que instituciones deportivas, educativas, sociales, recreativas y religiosas, tanto públicas como privadas, implementen protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Además, se prevé avanzar con designaciones en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, tratados internacionales y el pliego de ascenso de Sebastián Ibáñez, actual jefe de la Casa Militar, entre otros temas.