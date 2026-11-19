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Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH): deben haber tenido derecho al cobro de la asignación por el menor adoptado durante el mes en que se dictó la sentencia judicial.
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Trabajadores en relación de dependencia: incluye personal permanente, eventual y de temporada bajo el régimen SUAF.
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Beneficiarios de Prestación por Desempleo: personas que se encuentren percibiendo el seguro por desempleo al momento de la sentencia.
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Titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART): trabajadores que cobren prestaciones dinerarias por accidentes o enfermedades laborales.
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Veteranos de Guerra del Atlántico Sur: titulares de la Pensión Honorífica correspondiente.
¿Cuánto se cobra en total si se suma la AUH y la Asignación por Adopción?
El pago por adopción se liquida por única vez por cada niño, niña o adolescente adoptado y no altera el cronograma ni el valor de la prestación mensual ordinaria. En noviembre de 2026, tras la suba del 1,93% vinculada a la inflación de septiembre, los montos netos quedan conformados de la siguiente manera: