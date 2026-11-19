En noviembre de 2026, los titulares habilitados perciben un monto neto de bolsillo de $556.217 por única vez en concepto de Asignación por Adopción, sin retenciones aplicadas sobre la liquidación final. Este ingreso extraordinario es compatible con el cobro mensual habitual de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por lo que un titular con un hijo a cargo que cumpla los requisitos acumulará en el mes $683.905,80 ($556.217 del pago único más $127.688,80 correspondientes al 80% neto de la AUH vigente en noviembre).