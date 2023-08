En su peor momento, Silvina Luna se enteró con quién la engañó el Polaco

Ximena Capristo fue la encargada de contar quién fue la tercera en discordia en esta relación: “Estaba esta chica Barby (Silenzi) que lo volvía loco a El Polaco, todo el tiempo le mandaba mensajes. Era Barby la bailarina, la que ahora es la mujer. Ella estaba enamorada de él y todo el tiempo era taca, taca, taca... Ella lo siguió a muerte”, dijo Ximena en LAM, América.

“Era muy tóxica esa pareja. Me acuerdo de que me llamó una vez cuando terminó y me dijo ‘por favor no cuentes todo esto...’. Me contó muchas situaciones que ella descubría después, no hablo de los cuernos. Le costó salir de ahí”, sumó Ángel de Brito.

“Silvina y El Polaco andaban en lo suyo, re enamorados, estaban en la de ellos. Yo se lo dije desde el momento uno que El Polaco no era para ella, es más, tuvimos una discusión en el ‘Bailando’, cuando yo también estuve trabajando en ‘LAM’ por unas semanas”, indicó Capristo.

“Ella se re ofendió porque yo sabía toda la interna. No la pasó nada bien, ella es una mina muy leal y él era un salvaje. Tenía una acá y otra allá, Silvina jamás le metió los cuernos. Ella estaba muy enamorada y él la lastimó, le costó un montón salir de ahí”, agregó.