"Remises truchos": la hipótesis detrás de la inscripción que dejó el femicida en el cuerpo de la víctima

El 26 de julio, Moyano decidió poner fin a la relación y se lo comunicó a sus hijos. Acordó un encuentro con Molina, pero nunca regresó con vida.

Mas antecedentes del autor del femicidio en Mendoza

El régimen de salidas transitorias que tenía Molina le permitía abandonar la granja penal de Gustavo André, en Lavalle, durante 16 horas cada 15 días, para trasladarse a la casa de su madre en el barrio Democracia de Las Heras. Según fuentes locales, el recorrido registrado por la tobillera electrónica mostró que Molina se desplazó desde donde residía la víctima hasta el descampado donde fue encontrada.

Luego de esto, Molina regresó al penal y quedó detenido como único sospechoso del femicidio. Además de la condena por abuso sexual contra su hija en 2015, el historial judicial del acusado incluye otras sentencias: amenazas simples en 2015, amenazas agravadas en 2009, robo agravado en 2003 y un homicidio en 2000, según el Sistema Integral de Antecedentes (SIA) del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.