La nueva serie de Netflix que sorprende con sus 8 capítulos y lidera el Top 10 en Argentina.

Obligados a confiar en adultos que los rodean, los protagonistas se ven inmersos en una red de engaños, burocracia, dilemas éticos y traiciones que amenazan con romper su amistad. El dinero se convierte en una lupa que expone debilidades, ambiciones ocultas y secretos familiares.

Cuántos capítulos tiene "Jóvenes y millonarios"

Cada uno de los ocho capítulos dura apenas 30 minutos, pero combina momentos de humor ligero con escenas cargadas de dramatismo. La serie juega con el contraste entre la vida adolescente despreocupada y la presión de una fortuna que ninguno de ellos sabe manejar.

La historia no solo pone sobre la mesa el tema del dinero, sino que también toca cuestiones como la madurez emocional, la desigualdad social y la identidad cultural en una ciudad como Marsella, marcada por contrastes y tensiones.

El elenco de "Jóvenes y millonarios", la serie

Abraham Wapler

Sara Gançarski

Malou Khebizi

Calixte Broisin-Doutaz

Jeanne Boudier

Florian Lesieur

Victor Bonnel

Margot Heckmann

Alexis Rosenstiehl

Elma Urriaga

La química entre los actores y la autenticidad de sus interpretaciones fueron señaladas por la crítica como uno de los grandes aciertos de la producción.

El éxito de "Jóvenes y millonarios" en Netflix

Cuando Netflix estrenó Jóvenes y millonarios, no se esperaba que tuviera un impacto tan fuerte fuera de Francia. Sin embargo, en cuestión de semanas escaló en los rankings internacionales. En Argentina, llegó a competir con series que ya tenían un fandom consolidado, como Merlina.

Parte de su atractivo reside en que no se presenta como una producción típica de adolescentes, sino como una mirada fresca y satírica sobre la adultez forzada y la influencia del dinero.

Por qué ver "Jóvenes y millonarios" en Netflix

En el catálogo actual de la plataforma abundan producciones de misterio, thrillers o dramas oscuros. En ese contexto, la mezcla de comedia y drama social de Jóvenes y millonarios aparece como una bocanada de aire fresco. Su ritmo ágil y sus giros inesperados generan una experiencia adictiva para quienes buscan algo diferente.

La apuesta por una historia local, ambientada en Marsella, también aporta un matiz cultural distinto que conecta con una audiencia global curiosa por conocer realidades más allá de los típicos escenarios de Hollywood.

¿"Jóvenes y millonarios" tendrá segunda temporada?

El éxito inicial abrió la puerta a conversaciones sobre una segunda temporada. Aunque Netflix no confirmó nada oficialmente, medios franceses aseguran que los productores ya trabajan en posibles nuevas tramas.

El final de la primera temporada deja varios cabos sueltos, lo que alimenta la expectativa. La pregunta que domina es: ¿podrán los protagonistas mantener su amistad y su fortuna sin perderse en el camino?

Tráiler de la serie "Jóvenes y millonarios"