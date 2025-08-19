La confesión de Gimena Accardi sobre la infidelidad a Nico Vázquez despertó un escándalo entre otra pareja de actores muy conocidos

Embed

Por su parte, vale señalar que Gil está en pareja con la también actriz Cande Vetrano, quienes fueron padres de Pino en noviembre pasado. Es por eso que esta mañana Gimena salió a hablar en Sería increíble, el programa de stream en Olga en el que suele participar. Allí no dudó en reconocer públicamente su infidelidad admitiendo que se mandó "una cagada malísima".

"En la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo yo te sigo amando, esto a vos no te define", admitió Accardi.

Al tiempo que sobre las versiones que señalan a Gil como el posible tercero en discordia, Gimena fue tajante. "Con la persona que se me vincula, quiero decir, es mentira. Y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia. Y eso sí necesito que eso frene", dejó así en claro y remarcó que su affaire fue con "una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram". "Desapareció, un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida", finalizó despegando así de este impensado escándalo a Andrés Gil y su mujer Cande Vetrano.

Nico Vázquez, Gime Accardi, Andrés Gil y Cande Vetrano

Pepe Ochoa recordó lo que la China Suárez decía en privado de Gimena Accardi tras su pelea

En las últimas horas volvió a instalarse en la agenda del espectáculo la sorpresiva separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. El tema tomó aún más fuerza luego de que Ángel de Brito revelara en LAM (América TV) que la ruptura se debió a una infidelidad de la actriz. En ese contexto, Pepe Ochoa recordó un viejo y lapidario comentario de la China Suárez sobre su examiga.

La amistad entre Accardi y Suárez se forjó entre 2007 y 2010 durante las grabaciones de Casi Ángeles. Durante años se mostraron inseparables, hasta que el vínculo se quebró de manera definitiva.

El primer quiebre público se dio en 2016, tras la repentina muerte de Santiago Vázquez. Gimena contó que tanto ella como Nico esperaban un gesto de acompañamiento de parte de Eugenia, pero nunca llegó. “Era mi hermana incondicional, pero se comportó de una manera que no esperábamos respecto de un tema muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi”, lanzó por entonces Accardi.

Por el lado de Suárez, el enojo habría surgido cuando Gimena se mostró públicamente con Pampita, su enemiga histórica. Desde ese momento, la China dejó de seguir a la actriz en redes sociales, confirmando el distanciamiento.

Ahora, en pleno debate sobre la separación de Vázquez y Accardi, Pepe Ochoa fue más allá y recordó un filoso comentario que la China supo deslizar en el pasado: “Si hilamos fino y nos vamos a notas de antaño, muy solapadamente la China, cuando hablaba de Gime, decía que no era tan buena y que detrás de esa carita angelical se escondía un demonio”, reveló el panelista.