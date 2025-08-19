A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE PLANTÓ

Gimena Accardi reconoció su infidelidad a Nico Vázquez y confirmó que habló con Cande Vetrano por Andrés Gil

Gimena Accardi reconoció que le fue infiel a Nico Vázquez y enfrentó los rumores que la vincularon a su compañero de obra Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano.

19 ago 2025, 11:20
Gimena Accardi reconoció su infidelidad a Nico Vázquez y confirmó que habló con Cande Vetrano por Andrés Gil
Gimena Accardi reconoció su infidelidad a Nico Vázquez y confirmó que habló con Cande Vetrano por Andrés Gil

Gimena Accardi reconoció su infidelidad a Nico Vázquez y confirmó que habló con Cande Vetrano por Andrés Gil

Gimena Accardi habló este martes en el streaming de Olga y reconoció su infidelidad a Nico Vázquez, lo que detonó en la separación de la pareja tras 18 años juntos y que hicieron pública a principios de julio, en medio de una crisis que venían teniendo hace tiempo.

Lo cierto es que tras su descargo público, a la salida del programa la actriz remarcó que fue una persona "random" con la que engañó a su marido y apartó del tema a su compañero de teatro Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, ante los rumores que circularon y la vincularon sentimentalmente a su colega.

Leé también

La confesión de Gimena Accardi sobre la infidelidad a Nico Vázquez despertó un escándalo entre otra pareja de actores muy conocidos

La confesión de Gimena Accardi sobre la infidelidad a Nico Vázquez despertó un escándalo entre otra pareja de actores muy conocidos

"No debería estar dando explicaciones, para mí es una verguenza total hablando de esto, que di las explicaciones a Nico y quedó entre cuatro paredes. Lamento tener que hacerlo público y este escarnio que es total. Bastante tengo con el dolor de haberle causado a mi marido y así y todo me perdonó, nostoros ya veníamos mal", indicó la actriz sobre su separación de Nico.

"Hay una parte que es verdad y otra no y necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados y en el medio hay familias sufriendo del otro lado", dejó en claro apartando completamente a Andrés Gil de esta historia.

"Tengo la necesidad muy importante de aclarar que con el que se me involucra es mentira. Sigo compartiendo la gira y necesito que eso se frene", continuó firme la actriz.

Video: Lape Club Social Informativo.

Embed

Por qué Gimena Accardi confirmó públicamente la infidelidad a Nico Vázquez: "Es un tema delicado"

"Necesité salir a aclararlo. Esta es la verdad y soy yo con miles de defectos. Nico no había hecho nada y se lo vinculó con dos compañeras de trabajo y eso era mentira. Ahora el ojo lo tengo yo y me bancaré la que venga", indicó la actriz tras la noticia que se dio el lunes en LAM (América Tv).

Sobre el hostigamiento que recibió en estas horas vía redes sociales tras estallar el escándalo de la infidelidad, Gimena Accardi reconoció: "No estoy leyendo nada porque es demasiado el odio en las redes sociales, no estoy leyendo nada porque es demasiado el odio, y prefiero no saberlo ni leerlo por mi salud mental".

En cuanto a la persona con la que le fue infiel a Nico Vázquez, Gimena Accardi admitió que es alguien totalmente ajeno al medio: "Fue un desliz que duró muy poquitito, un random total, una cañita al aire, ni es del medio, ni lo conocen ni en Instagram lo sigo. Nico es intachable, se lo dije yo (la infidealidad) y no hubo pruebas".

"No somos una pareja mediática, no somos cirqueros ni mediáticos, es un tema muy sensible y delicado, es una verguenza total para mí. Necesito dar esta explicación para que se corte algo que no es real y que se deje de decir para no manchar a terceros", remarcó sobre el perfil bajo que mantuvieron siempre con Nico Vázquez.

"Esta es la gota que revalsa el vaso (la infidelidad), ya veníamos muy mal y este fue el detonante. Me siento aliviada que no se le apunte a él cuando me la mandé yo la cagada", afirmó la actriz. "¿Con Cande (Vetrano) hablaste?", le consultaron a la actriz. Y ella confirmó antes de retirarse: "Sí, con todos".

gimena accardi nico vazquez

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gimena Accardi Nicolás Vázquez Cande Vetrano Andrés Gil

Lo más visto