Gimena Accardi reconoció su infidelidad a Nico Vázquez y confirmó que habló con Cande Vetrano por Andrés Gil

"Tengo la necesidad muy importante de aclarar que con el que se me involucra es mentira. Sigo compartiendo la gira y necesito que eso se frene", continuó firme la actriz.

Video: Lape Club Social Informativo.

Embed

Por qué Gimena Accardi confirmó públicamente la infidelidad a Nico Vázquez: "Es un tema delicado"

"Necesité salir a aclararlo. Esta es la verdad y soy yo con miles de defectos. Nico no había hecho nada y se lo vinculó con dos compañeras de trabajo y eso era mentira. Ahora el ojo lo tengo yo y me bancaré la que venga", indicó la actriz tras la noticia que se dio el lunes en LAM (América Tv).

Sobre el hostigamiento que recibió en estas horas vía redes sociales tras estallar el escándalo de la infidelidad, Gimena Accardi reconoció: "No estoy leyendo nada porque es demasiado el odio en las redes sociales, no estoy leyendo nada porque es demasiado el odio, y prefiero no saberlo ni leerlo por mi salud mental".

En cuanto a la persona con la que le fue infiel a Nico Vázquez, Gimena Accardi admitió que es alguien totalmente ajeno al medio: "Fue un desliz que duró muy poquitito, un random total, una cañita al aire, ni es del medio, ni lo conocen ni en Instagram lo sigo. Nico es intachable, se lo dije yo (la infidealidad) y no hubo pruebas".

"No somos una pareja mediática, no somos cirqueros ni mediáticos, es un tema muy sensible y delicado, es una verguenza total para mí. Necesito dar esta explicación para que se corte algo que no es real y que se deje de decir para no manchar a terceros", remarcó sobre el perfil bajo que mantuvieron siempre con Nico Vázquez.

"Esta es la gota que revalsa el vaso (la infidelidad), ya veníamos muy mal y este fue el detonante. Me siento aliviada que no se le apunte a él cuando me la mandé yo la cagada", afirmó la actriz. "¿Con Cande (Vetrano) hablaste?", le consultaron a la actriz. Y ella confirmó antes de retirarse: "Sí, con todos".