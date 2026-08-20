Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 4 × (12 + 13) - 6 × 3 + 40.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 4 × (12 + 13) - 6 × 3 + 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
12 + 13 = 25
La expresión queda así: 18 + 4 × 25 - 6 × 3 + 40
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
4 × 25 = 100 | 6 × 3 = 18
La expresión queda así: 18 + 100 - 18 + 40
Finalmente se opera en orden de aparición.
18 + 100 = 118 |
118 - 18 = 100 |
100 + 40 = (?)
El error común aparece cuando se pasan por alto los paréntesis o cuando la multiplicación se posterga como si fuera una suma más. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.