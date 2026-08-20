Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolverlo?

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 18 + 4 × 25 - 6 × 3 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 25 = 100 | 6 × 3 = 18

La expresión queda así: 18 + 100 - 18 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 100 = 118 |

118 - 18 = 100 |

100 + 40 = (?)

Resultado final: 140

El error común aparece cuando se pasan por alto los paréntesis o cuando la multiplicación se posterga como si fuera una suma más. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.