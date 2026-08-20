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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 4 × (12 + 13) - 6 × 3 + 40.

Leé también Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con paréntesis no se resuelve de un vistazo

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 18 + 4 × 25 - 6 × 3 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 25 = 100 | 6 × 3 = 18

La expresión queda así: 18 + 100 - 18 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 100 = 118 |

118 - 18 = 100 |

100 + 40 = (?)

Resultado final: 140

El error común aparece cuando se pasan por alto los paréntesis o cuando la multiplicación se posterga como si fuera una suma más. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.

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