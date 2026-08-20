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La emoción de Martín Palermo tras clasificar a Platense a cuartos de la Copa Libertadores: "Para nosotros y para el club es..."

Platense venció por penales a Coquimbo Unido y avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores. La palabra de Palermo tras el hito.

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La emoción de Martín Palermo tras clasificar a Platense a cuartos de la Copa Libertadores: Para nosotros y para el club es...

En una noche cargada de épica internacional, Platense escribió una de las páginas más doradas de su historia al clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras igualar 1-1 en el marcador global de la serie de 180 minutos frente a Coquimbo Unido, el conjunto de Vicente López se impuso por 7-6 en la definición por penales disputada en suelo chileno.

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Luego de conseguir la hazaña en Santiago, el entrenador Martín Palermo expresó toda su emoción en conferencia de prensa y remarcó la dimensión del logro obtenido ante el elenco trasandino: "Esto, para el club y para nosotros, es histórico".

Para el Titán, la jornada tuvo además un tinte especial a nivel personal, ya que alcanzó la instancia de los ocho mejores del continente por segunda vez en su trayectoria como director técnico, emulando la marca registrada en 2014 cuando conducía a Arsenal de Sarandí. "Una alegría muy grande. El destino de ir a los penales nos jugó a favor. Merecido para unos chicos que venían, a lo largo de los últimos meses, más allá de que en la Copa estaban bien, no sucedía lo mismo en el campeonato. Esto es un premio a todo este grupo", manifestó el DT.

Qué papel jugó la victoria ante Independiente según Martín Palermo

En su análisis del proceso reciente, el entrenador valoró el impacto positivo que generó el triunfo por 1-0 ante Independiente en el Libertadores de América, encuentro que marcó el inicio de su segundo ciclo al frente del Calamar. "Fue una seguidilla de partidos desde que asumí en muy pocos días. El partido con Independiente fue un estímulo sumamente importante", reconoció el exgoleador, explicando que aquel resultado sirvió para reconstruir el estado anímico de un grupo golpeado tras la igualdad en el cruce de ida.

En relación con el desarrollo del juego en Chile, Palermo detalló las dificultades emocionales que afrontó el plantel: "Estas instancias no es fácil jugarlas, a veces te provoca equivocaciones en el juego e imprecisiones. Es un peso muy grande para muchos de estos jugadores que viven una experiencia única, siendo la primera vez que juegan una instancia tan importante".

Cómo fue la impactante arenga de Palermo antes de la tanda de penales

El pasaje a la siguiente fase dejó al descubierto la personalidad del cuerpo técnico antes de la definición desde los doce pasos. En la previa de los remates, el entrenador reunió a sus futbolistas y pronunció una enfática arenga buscando inyectar la máxima confianza en sus dirigidos.

“Voy decidido a lo que voy a hacer, convencido. Seguro que pateo con toda la fuerza, con el corazón. Lo siento ahí adentro. Tenemos que estar convencidos”, comenzó arengando el estratega. Para cerrar la charla técnica, apeló a la concentración absoluta y al respaldo bajo los tres palos: “Hicimos un esfuerzo grandísimo, Juan Pablo (Cozzani) está para darnos una mano, pero ustedes tienen que responder. Vamos con determinación en la ejecución. Los quiero con esa confianza, como en los 90 minutos. ¡Vamos a ganarlo!”.

Quién será el próximo rival de Platense en la Copa Libertadores

Con el pasaje asegurado entre los ocho mejores de la competencia continentales, el Calamar ya conoce su próximo escollo en el certamen. Platense se medirá en los cuartos de final frente a Fluminense, aunque antes deberá reacomodar sus objetivos en la competencia doméstica.

"Hoy es disfrutar esta clasificación. Esto es hasta mañana, porque después tenemos que pensar en el torneo local, en el próximo domingo con Barracas Central", concluyó el DT, enviando un mensaje directo a la parcialidad de Vicente López para celebrar la victoria conseguida en Santiago de Chile.

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