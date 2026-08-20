La emoción de Martín Palermo tras clasificar a Platense a cuartos de la Copa Libertadores: "Para nosotros y para el club es..."

En relación con el desarrollo del juego en Chile, Palermo detalló las dificultades emocionales que afrontó el plantel: "Estas instancias no es fácil jugarlas, a veces te provoca equivocaciones en el juego e imprecisiones. Es un peso muy grande para muchos de estos jugadores que viven una experiencia única, siendo la primera vez que juegan una instancia tan importante".

Cómo fue la impactante arenga de Palermo antes de la tanda de penales

El pasaje a la siguiente fase dejó al descubierto la personalidad del cuerpo técnico antes de la definición desde los doce pasos. En la previa de los remates, el entrenador reunió a sus futbolistas y pronunció una enfática arenga buscando inyectar la máxima confianza en sus dirigidos.

“Voy decidido a lo que voy a hacer, convencido. Seguro que pateo con toda la fuerza, con el corazón. Lo siento ahí adentro. Tenemos que estar convencidos”, comenzó arengando el estratega. Para cerrar la charla técnica, apeló a la concentración absoluta y al respaldo bajo los tres palos: “Hicimos un esfuerzo grandísimo, Juan Pablo (Cozzani) está para darnos una mano, pero ustedes tienen que responder. Vamos con determinación en la ejecución. Los quiero con esa confianza, como en los 90 minutos. ¡Vamos a ganarlo!”.

Quién será el próximo rival de Platense en la Copa Libertadores

Con el pasaje asegurado entre los ocho mejores de la competencia continentales, el Calamar ya conoce su próximo escollo en el certamen. Platense se medirá en los cuartos de final frente a Fluminense, aunque antes deberá reacomodar sus objetivos en la competencia doméstica.

"Hoy es disfrutar esta clasificación. Esto es hasta mañana, porque después tenemos que pensar en el torneo local, en el próximo domingo con Barracas Central", concluyó el DT, enviando un mensaje directo a la parcialidad de Vicente López para celebrar la victoria conseguida en Santiago de Chile.