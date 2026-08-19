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EN EL ALVEAR PALACE HOTEL

Milei hablará en el Council de las Américas, que reunirá a empresarios, gobernadores y funcionarios

El Presidente hablará este jueves desde las 12.30 en el Alvear Palace Hotel, en un encuentro que reunirá a funcionarios, gobernadores y representantes de empresas.

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Milei hablará ante empresarios. (Foto: archivo).

Milei hablará ante empresarios. (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei encabezará este jueves el cierre de la 23° edición del Council de las Américas, donde buscará transmitir confianza al sector empresario y defender el rumbo económico del Gobierno. El encuentro se realizará desde las 9 en el Alvear Palace Hotel y contará con la participación de funcionarios, gobernadores y representantes de distintas compañías.

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La jornada será inaugurada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Luego, a las 9.45, será el turno del ministro de Economía, Luis Caputo, quien expondrá ante empresarios sobre las reformas económicas y las oportunidades de inversión en el país.

Antes del evento, Caputo se reunió con Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas. Tras el encuentro, destacó las reformas implementadas por la gestión de Milei y aseguró que están permitiendo "recuperar la confianza de los inversores".

El encuentro se desarrollará bajo el lema "Minería: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina". En uno de los primeros paneles participarán los gobernadores de Jujuy y Salta, Carlos Sadir y Gustavo Sáenz, junto a empresarios vinculados con la actividad minera y la explotación de cobre y oro.

Energía, minería y las reformas del Gobierno

A las 11 está previsto un panel sobre energía, con la participación de los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut. También expondrán Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG.

Más tarde será el turno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Después expondrá el canciller Pablo Quirno y, finalmente, Milei tendrá a su cargo el cierre del encuentro a partir de las 12.30.

El Presidente buscará aprovechar la presencia de empresarios para defender las políticas económicas de su gestión y despejar dudas sobre la recuperación de la actividad. El mensaje tendrá como ejes la inversión, el acceso al crédito y la continuidad del proceso de desinflación.

Los datos que Milei llevará al encuentro con empresarios

La presentación del mandatario estará acompañada por algunos datos económicos que el Gobierno considera señales positivas para la actividad.

Este miércoles comenzó a implementarse una medida destinada a ampliar el acceso de las empresas a los créditos en dólares. El financiamiento ya no estará limitado a compañías exportadoras y podrá alcanzar a firmas de distintos sectores.

Las empresas que accedan a esos préstamos deberán liquidar los dólares en el mercado oficial. El Gobierno espera que este mecanismo genere una mayor oferta de divisas y contribuya a sostener la estabilidad cambiaria.

A esto se sumó el dato de inflación mayorista de julio, que fue del 0,8%, por debajo de la variación registrada en junio. Tras conocerse el indicador, Milei destacó el resultado y afirmó: "Y al final julio empezó con cero".

Con este escenario, el Presidente buscará transmitir ante el sector empresario que la economía comienza a mostrar señales de recuperación y que el Gobierno mantendrá el rumbo basado en la estabilidad macroeconómica, la desregulación y el impulso a la inversión.

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